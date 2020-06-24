 谈判无效? 印度控中国先部署军队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2020

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时政风云

谈判无效? 印度控中国先部署军队

中方指责6月15日的冲突是由印度军队袭击其部队引起，北京也呼吁印度立即停止一切侵权和挑衅行为。在双方承诺降温后，印度却又跳出来做出相同指控，并进一步集结军队防御。紧张局势似乎未有缓解。

Konflikt China Indien | Ganderbal-Grenze (picture-alliance/ZUMA Press/I. Abbas)

印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦 (Anurag Srivastava)说，中国阻挠印度巡逻，违反了两国在1962年边境冲突后的协议。

(德国之声中文网) 印度周四(6月25日)首次承认，印度在有领土争议的喜马拉雅山脉边境地区集结军队。但印度外交部指责中国先开始军事部署才导致紧张局势，并警告如果这种对峙继续下去，世界上两个人口最大國之间的关系可能会受到破坏。

虽然双方都表示要让事态降温，但印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦 (Anurag Srivastava)说，「双方仍在该地区部署大量人员，同时军事和外交接触仍在继续」。

他说，在被称为 「实际控制线」（LAC）的非官方边界上，「中国的行动」导致了日前的致命冲突。他强调:「问题的核心是，自5月初以来，中方一直在LAC沿线集结大量部队和武器装备。」

斯里瓦斯塔瓦也表示，中国军队在分界线的印方这一侧，拉达克的加尔万山谷修筑了「建物」。那里也是两国日前爆发流血冲突之地。

他进一步指出，「虽然过去偶有偏离，但中国军队今年的行为完全无视所有双方同意的规范」，也说印度是针对中国的集结「进行反部署」。

中印军方与外交部门都已经讨论过降温的方式，斯里瓦斯塔瓦重申：「边境地区的和平与安宁是我们双边关系的基础。」他要求中国落实缓和局势的承诺，並形容若目前局势持续下去，「只会破坏两国关系发展的氛围」。

Konflikt China Indien | Ganderbal-Grenze (picture-alliance/ZUMA Press/I. Abbas)

印度军队北方司令部的一名官员在提到增援部队时匿名告诉法新社记者：「我们现在在该地区有很好的兵力。」

 印度边境现罕见军事调动

印度喷射战机周三 (6月24日)飞越中印在喜马拉雅山的冲突热点，从争议地区印度重镇莱赫 （Leh）的军事基地起飞，向240公里(150英里)外的山区边界飞去。

莱赫外的主要道路上也设有检查站，在海拔3500米(11500英尺)的城镇周围也出现了大量军事活动。当地居民报告说，附近的道路上排着长长的军用卡车和大炮。

曾在该地区服役、常驻莱赫的印度军队退役上尉切帕 (Tashi Chhepal)说，在这个触及巴基斯坦以及中国的敏感地区，这次动员是前所未有的。他告诉法新社记者：「我以前没有见过这种军事调动。」

美联社消息，印度陆军参谋长纳拉文（M.M. Naravane）于周三和周四两天前往中印边境地区的拉达克视察驻军。此前，两名不愿透露姓名的印方情报官员告知中方有士兵进入印控区。

他们称，中国士兵向拉达克（Ladakh）地区的达普桑盆地（Depsang Plains）挺进，该行为违背边境管理规定以及印中两国共同签署的巡逻备忘录。印度军方发推文写道，「纳拉文参谋长在拉达克东部对当地的作战情况进行了考察和评估」。

Indien Manoj Mukund Naravane (L) (Getty Images/AFP/S. Hussain)

印度陆军参谋长纳拉文

兩国均未撤军

印度军方消息人士告诉法新社记者，在6月15日加勒万山谷口双方发生致命斗殴后，中国军队已经占领了一块占地数平方公里的土地。

虽然中印双方公开宣布「脱离接触」，但两国并未自争议山谷撤军，印度部署了更多的部队，试图展现军力。

中国外交部发言人赵立坚周三 (24日)呼吁印度遵守此前的双边协议，「与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定」。

北京在5月也曾发出类似的解决呼吁，事实证明，当时的冲突只是加勒万之战前的暖身。

美国卫星公司Maxar周日拍摄的图片显示，战斗现场附近河边的营地里有卡车和小屋。目前还不清楚是属于哪一方。

印度分析人士对局势大幅缓和或印度收回领土的可能表示怀疑。新德里观察家研究基金会智库的潘特（Harsh Pant）说：「中国人现在说的任何话都不能只看表面，希望印度现在已经吸取了教训。」

分析：抵制中国货仅属短期

在抵制中国商品的呼声中，媒体报道称，印度总理莫迪 (Narendra Modi)政府可能会让中国公司在印度做生意更加困难。

但分析人士表示，双方都认识到他们的经济需要对方。麻省理工学院的安全专家纳朗 (Vipin Narang)表示，印度民众「可能会对中国产生一些短期的反弹」，但他认为最终巴基斯坦才是大众眼中主要的威胁。

邹宗翰/李澄欣 (法新社等)

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