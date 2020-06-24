谈判无效? 印度控中国先部署军队

(德国之声中文网) 印度周四(6月25日)首次承认，印度在有领土争议的喜马拉雅山脉边境地区集结军队。但印度外交部指责中国先开始军事部署才导致紧张局势，并警告如果这种对峙继续下去，世界上两个人口最大國之间的关系可能会受到破坏。

虽然双方都表示要让事态降温，但印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦 (Anurag Srivastava)说，「双方仍在该地区部署大量人员，同时军事和外交接触仍在继续」。

他说，在被称为 「实际控制线」（LAC）的非官方边界上，「中国的行动」导致了日前的致命冲突。他强调:「问题的核心是，自5月初以来，中方一直在LAC沿线集结大量部队和武器装备。」

斯里瓦斯塔瓦也表示，中国军队在分界线的印方这一侧，拉达克的加尔万山谷修筑了「建物」。那里也是两国日前爆发流血冲突之地。

他进一步指出，「虽然过去偶有偏离，但中国军队今年的行为完全无视所有双方同意的规范」，也说印度是针对中国的集结「进行反部署」。

中印军方与外交部门都已经讨论过降温的方式，斯里瓦斯塔瓦重申：「边境地区的和平与安宁是我们双边关系的基础。」他要求中国落实缓和局势的承诺，並形容若目前局势持续下去，「只会破坏两国关系发展的氛围」。

印度边境现罕见军事调动

印度喷射战机周三 (6月24日)飞越中印在喜马拉雅山的冲突热点，从争议地区印度重镇莱赫 （Leh）的军事基地起飞，向240公里(150英里)外的山区边界飞去。

莱赫外的主要道路上也设有检查站，在海拔3500米(11500英尺)的城镇周围也出现了大量军事活动。当地居民报告说，附近的道路上排着长长的军用卡车和大炮。

曾在该地区服役、常驻莱赫的印度军队退役上尉切帕 (Tashi Chhepal)说，在这个触及巴基斯坦以及中国的敏感地区，这次动员是前所未有的。他告诉法新社记者：「我以前没有见过这种军事调动。」

美联社消息，印度陆军参谋长纳拉文（M.M. Naravane）于周三和周四两天前往中印边境地区的拉达克视察驻军。此前，两名不愿透露姓名的印方情报官员告知中方有士兵进入印控区。

他们称，中国士兵向拉达克（Ladakh）地区的达普桑盆地（Depsang Plains）挺进，该行为违背边境管理规定以及印中两国共同签署的巡逻备忘录。印度军方发推文写道，「纳拉文参谋长在拉达克东部对当地的作战情况进行了考察和评估」。



印度陆军参谋长纳拉文

兩国均未撤军

印度军方消息人士告诉法新社记者，在6月15日加勒万山谷口双方发生致命斗殴后，中国军队已经占领了一块占地数平方公里的土地。

虽然中印双方公开宣布「脱离接触」，但两国并未自争议山谷撤军，印度部署了更多的部队，试图展现军力。

中国外交部发言人赵立坚周三 (24日)呼吁印度遵守此前的双边协议，「与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定」。

北京在5月也曾发出类似的解决呼吁，事实证明，当时的冲突只是加勒万之战前的暖身。

美国卫星公司Maxar周日拍摄的图片显示，战斗现场附近河边的营地里有卡车和小屋。目前还不清楚是属于哪一方。

印度分析人士对局势大幅缓和或印度收回领土的可能表示怀疑。新德里观察家研究基金会智库的潘特（Harsh Pant）说：「中国人现在说的任何话都不能只看表面，希望印度现在已经吸取了教训。」

分析：抵制中国货仅属短期

在抵制中国商品的呼声中，媒体报道称，印度总理莫迪 (Narendra Modi)政府可能会让中国公司在印度做生意更加困难。

但分析人士表示，双方都认识到他们的经济需要对方。麻省理工学院的安全专家纳朗 (Vipin Narang)表示，印度民众「可能会对中国产生一些短期的反弹」，但他认为最终巴基斯坦才是大众眼中主要的威胁。

邹宗翰/李澄欣 (法新社等)