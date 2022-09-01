谈判成功！汉莎飞行员罢工将取消

（德国之声中文网）汉莎飞行员工会周二下午（9月6日）同资方就提高薪水达成一致。至于细节工会方面以及汉莎公司均守口如瓶。前一天直至夜间，飞行员工会再次呼吁会员在劳资谈判破裂的情况下，周三开始为期数天的罢工。

此前，汉莎航空公司的飞行员已经就发起第二轮罢工达成了共识。飞行员工会VC周一深夜在法兰克福发布声明称，除非雇主方提出"严肃的薪资建议"，否则周三起将会发起历时数天的罢工行动。

上周五，飞行员曾举行一天的罢工，使汉莎公司的核心业务全面陷入瘫痪。而周一发起的罢工倡议则将涉及周三和周四从德国境内起飞的所有汉莎客运航班，以及周三至周五的货运航班。

上周有八百多航班被取消

受法律因素影响，飞行员工会只能对德国境内的员工发出罢工呼吁。因此受罢工波及的也只限于德国起飞的客运和货运航班。汉莎旗下的Eurowings, Lufthansa Cityline和Eurowings Discover等子公司以及汉莎公司在德国境外的子公司，如瑞航、奥航、布鲁塞尔航空公司以及多洛米蒂航空公司则不会受到罢工行动的影响。

上周五的第一轮罢工行动中，汉莎航空公司被迫取消了八百多个核心航班，大约13万乘客的出行计划受到影响。汉莎航空公司宣称，周五的罢工行动给该公司造成了3200万欧元的经济损失。

"锦上添花"的薪资诉求

法庭文件显示，飞行员工会要求从今年七月一日起为飞行员增加5.5%的薪水。而从明年一月一日起，再次提薪8.2%，以弥补通胀造成的收入损失。除此之外，飞行员还要求提高病假、休假以及进修时的工资待遇。汉莎航空公司也发布了飞行员工会提出的16点要求。资方表示，如果满足了飞行员的要求，公司方面的薪资成本将会增加40%，即每年多花费九亿欧元。

汉莎公司提出的涨薪建议则是，今后十八个月内，每月基本工资增加九百欧元，起步工资增幅为18%，最高工资组别的涨幅则为5%。目前，汉莎航空公司飞行员的年收入从起步的69000欧元到最高薪资级别的27万5000欧元。

(德新社，法新社）

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