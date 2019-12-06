 谈判延长 传美延后征收中国新一轮关税 | 经济纵横 | DW | 11.12.2019

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经济纵横

谈判延长 传美延后征收中国新一轮关税

12月15日美方对中国关税若生效，手机、笔记本电脑、玩具和衣物等中国商品将被加徵15％的关税。对中国来说，新关税将加剧中国经济放缓。对美方，关税可能引起美国消费者反弹，影响人民对政府的支持。双方都在等对方让步。

Handelsstreit zwischen USA und China | Hafen in Qingdao (picture-alliance/dpa/SIPA Asia/Yu Fangping)

中美就达成第一阶段贸易协议已经乐观了超过一个月。双方都不让就彼此利益先让步。

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(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》，美方延后徵收将于12月15日上路的关税。中美双方仍旧在许多议题上讨价还价，例如美国总统特朗普坚持放进新协议的重点，如何让北京承诺购买大规模的美国农产品?

报导中提到，北京和华盛顿的官员最近几天表示，周日并不是达成第一阶段协议的最后期限。虽然那是特朗普所设定，要对1650亿美元中国商品加徵关税的日期。

新闻中说，这个日期现在可能被延后。此前双方认为即将达成协议时也会这么做。只不过之前的经验中，双方从未达成协议，最后关税照常上路。

《华尔街日报》报导中引用的一项研究中提到，由于关税战，共和党在2018年国会选举中失去了5个席位。这使得特朗普政府积极促成第一阶段贸协，先搁置贸易战核心问题，包括中国对国内企业的补贴以及美国公司技术转移的压力。

知情人士说，具体而言，以莱特希泽先生为首的美国谈判代表已要求其中方事先承诺采购农产品。中方希望将此与美国撤销关税挂钩。

尽管美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）曾表示，中国已承诺在达成协议的第二年内，每年购买4百亿至5百亿美元价值的农产品，但美国真正希望的金额是多少仍不明。

知情人士表示，美方也正在敦促中国在协议中载明，要对承诺的采购的数量进行季度审查，并且采购金额在任一季都不会下降超过10％。

但由中国副总理刘鹤领导的中国谈判代表拒绝了这个要求，同时辩称任何有保证的采购都将违反世界贸易组织的规则，并引起中国与其他贸易伙伴之间的摩擦。

中方则在努力争取美国，不仅取消12月的关税，而且还得放宽了对价值3600亿美元的中国进口商品的部分现行关税。但是莱特希泽至今坚决表示不能撤销关税。报导中估计，这将是美方用来与中方继续就敏感问题谈判的关键。

夏立民/杨威廉 (华尔街日报)

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