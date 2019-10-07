谈判前各自放话 中美看谁先让步

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一(10月7日)表示，他希望与中国谈成的是全面的贸易协议。这是在昨日彭博社报导，中国可能拒绝和美国谈产业政策改革与政府补贴后，特朗普的最新回应。

特朗普表示自己对于这次谈判能否结束贸易战抱持乐观态度，但他不会满足于只达成部分协议。他还表示，他希望中国以人道的方式解决香港近来的抗争，不然可能有损贸易谈判的结果。

中国副总理刘鹤周四开始将与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦在华盛顿会晤磋商。但两国对于要达成什么样的协议一直都有认知上的差距。日前有报导说，双方可能达成暂时性的部份协议先解决燃眉之急，像是中方透过购买农产品和保护智慧财产权来换美方不加徵关税。

不过当特朗普被问到此事时，他告诉记者：「我认为这根本不是我们所希望的。我的想法是取得重要的交易...... 过去到现在这段时间，我们一直表现得很好。我非常希望是一个重要的协议，那才是我们的目标。」但他也承认，最终结果为何仍充满变数。他说:「会谈成吗？我猜。也许。谁知道。但是我想可能性不高。」

美股反应谈判气氛

关于北京可能否决特朗普所提的广泛协议提案做成报导传开之后，周一美股下跌。为了缓解市场上的焦虑情绪，白宫经济顾问库德洛称，中美将在华盛顿的贸易磋商上取得实质进展，并表示美国对北京提出的建议持开放态度。他说，只要市场准入和政府补贴等结构性问题得到解决，美国愿意接受短期协议。但他的这种说法很明显与中方能接受的南辕北撤。

此外，库德洛周一出面否认贸易战损害美国经济，称影响甚小。不过，最近的经济数据显示出美国经济下滑，且大多数经济学家认为与贸易战有关。虽然美国9月份的失业率降至50年来的最低，但美国制造业已陷入衰退，预计GDP增长将大大放缓。

可以确定的是，中国为了示好，已扩大购买美国产品。美国农业部报告说，自9月初以来，中国已订购了约350万吨美国大豆，约占贸易战前中国年度采购额的10%。库德洛周一对福克斯电视台表示：「最近北京方面的一些声明比较积极。」他说，中国还购买了美国猪肉和小麦。

白宫表示，如果谈判没有新进展，下一轮惩罚性关税将在10月15日生效。美国将对价值2500亿美元的中国商品的关税税率从25%提高至30％。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)