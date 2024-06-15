调高对华关税？美商业团体寻求公开听证会

逾百个美国商业团体向拜登政府发出呼吁，希望对方延后计划，再多给他们一个月对加征高关税事宜发表意见，并寻求召开公开听证会。与此同时，也有美国商业团体要求对中国进口商品设置更高的贸易壁垒。

（德国之声中文网）超过170家支持自由贸易的美国商业团体请求拜登政府多给一个月的时间，就美国对中国进口电动汽车、电池、太阳能产品等等征收更高关税的计划征询意见。部分关税预计从8月1日开始生效。

由173个贸易协会组成的“美国自由贸易”联盟(Americans for Free Trade) 本周五（6月14日）致信美国贸易代表办公室，路透社看到的信中写道，将公众意见征询期延长30天至7月28日“符合公众利益”。这些协会包括制造商、零售商、科技公司、能源公司和运输公司等领域，联盟指出，美国政府2017年和2018年向中国征收额外关税前都举行了公开听证会，美国贸易代表办公室也应就此事举行听证会。

上个月，美国总统拜登宣布，计划对中国出产的一系列商品征收更高关税，包括电动汽车、太阳能电池、半导体、钢材、铝材和医疗器材等。对电动车的进口关税将从目前的25%激增到100%，美国对中国太阳能电池的进口税将翻一番，从25%提高到50%。对部分中国进口钢铁和铝产品的关税将从目前的7.5%提高到25%。2025年起，对中国半导体的关税将从25%跃升至50%。新的关税将在未来三年内分阶段实施，部分关税将于8月1日开始生效。美国贸易代表办公室宣布了一个为期30天的短期公众意见征询期，原定于6月28日结束。

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“美国自由贸易”联盟写道：“我们的成员表示，由于涉及更高关税的387个产品类别范围广泛，以及提交格式的要求，他们需要更多时间收集和评估这些信息。”

美国贸易代表办公室尚未回应路透社的置评请求。

与此同时，另一个由美国钢铁工人联合会(United Steelworkers) 和国内制造商牵头的美国制造业联盟呼吁对中国进口商品设置更高的贸易壁垒。美国制造业联盟表示，美国应恢复已失效的第421条贸易保护条款，该条款是在2001年中国加入世贸组织时制定的，旨在允许美国征收临时关税，以阻止中国进口激增的现象。

第421条款只在2009年，前总统奥巴马根据美国钢铁工人联合会的请求启用过一次。当时，由于中国进口轮胎的激增，美国轮胎工厂受到冲击，工人遭裁员。这一措施将中国轮胎的关税从4％暂时提高到35％，然而第421条款在2013年到期。美国制造业联盟表示，由于电动汽车、太阳能和半导体等新兴工业，钢铁、玻璃和轮胎等传统工业持续面临进口激增的威胁，应该重新启用并更新第421条款。

本周，七国集团(G7)领导人在意大利南部召开峰会。路透社看到的联合声明草案中，G7集团表示将保护工业抵御中国的“不公平做法”。G7强调，他们不是要伤害中国或给其经济发展带来阻力，但会采取行动“保护我们的的企业免于不公平行为的伤害。”欧洲议会大选结束后，欧盟本周宣布，将从下月初开始对从中国进口的电动车加征最高可达38.1%的惩罚性关税。

（路透社等）



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