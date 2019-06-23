 调研：过半数中国消费者罢买美国货 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2019

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时政风云

调研：过半数中国消费者罢买美国货

位于伦敦的博然思维咨询公司（Brunswick）最新发布的调研显示，超过一半的中国消费者表示已罢买美国产品，两国大多数消费者对对方企业的印象都转趋恶化，并且都注意到，自关税增加以来，生活商品价格上涨。

Taiwan stoppt Einfuhr von Rindfleisch aus den USA (picture-alliance/dpa/Chang)

（德国之声中文网）据博然思维咨询公司对1009名中国消费者和1000名美国消费者的调查，56%的中国消费者称已罢买美国产品，以示对中国的支持。博然思维在调研报告中指出，鉴于77%的中国消费者表示经常购买美国商品，这一新发展对美国企业的收入构成巨大风险。68%的中国消费者还表示，受贸易纠纷的影响，他们对美国企业的看法转趋恶化。

同样，美国消费者对中国企业的看法也日趋恶化。59%的消费者表示对中国企业印象差，只有41%表示对中国企业印象好，较去年10月下跌6个百分点。此外，只有44%的美国消费者相信中国企业能采取正确行动，比去年10月下跌12个百分点。博然思维咨询公司总结说，"这意味着中国企业有必要降低在美国的监管和声誉风险。在当前背景下，中国企业很难赢得美国受众的支持。"

消费者为关税付出高昂代价

中美消费者都认为，在持续的贸易争端中，他们将付出最高昂的代价。60%的美国消费者以及75%的中国消费者注意到，自关税增加以来，生活商品价格上涨。

双边贸易在中美两国均获广泛支持。绝大多数消费者认为，两国人民受惠于中美之间的商品贸易。

China Amerikanische Fahne im Freihandelshafen Qingdao (Getty Images/AFP/STR)

调研：双边贸易在中美两国人民中均获广泛支持

涉及双边关系今后的走向，约三分之二的中美消费者（66%的美国消费者及64%的中国消费者）都对一年内达成贸易协定持乐观态度。绝大多数中美消费者都认为，两国需要优先解决双边贸易并需要加强协作。

乐然/达扬（Brunswick网站）

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中国通胀创15个月新高

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关税男老神在在 美企吁特朗普悬崖勒马

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媒体看中国

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