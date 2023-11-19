调研：德国作为工业基地的吸引力正在迅速下降

（德国之声中文网）一项研究显示，德国作为工业基地的区位优势正在迅速流失。咨询公司德勤（Deloitte）周二指出，三分之二的受访企业已经将其部分增值业务转移至国外。在机械制造和汽车制造领域，很多接受调查的企业决策制定者都认为，德国作为生产基地的吸引力将会继续下降。

45%的受访企业表示，预计德国与其它国家地区相比作为工业基地的排名会持续落后。而在机械制造和汽车领域，得出这一结论的企业代表比例甚至高达65%--而在这些企业高管当中，又有三分之二的受访者表示，德国的区位优势会明显下降。

德勤的调研发现，在其它工业领域，比如化工、建筑、运输以及物流行业，46%的企业决策者认为德国的吸引力将会保持不变，还有20%受访者认为吸引力会上升。

总体上看，67%的受访企业已经对其价值链进行了中度到强度的转移。调研发现，转移的价值链条主要集中在零部件生产这部分。不过，越来越多的企业也在计划将"高附加值部分"转移到国外，比如预装配和整体生产。

相比之下，企业极少考虑向外转移的环节则包括采购、配套服务、研发，以及企业核心职能，比如管理、市场营销和销售。

根据受访企业高管的作答，在国外投资的最主要原因包括相对较低的能源成本（59%）、更低的工资水平（53%）、更好的市场环境（51%）以及更少的官僚主义。而获得原材料的途径、更好的投资条件或补贴、良好的物流链条以及专业技术人才等因素则很少被提及。

出于上述考虑，吸引德国机械制造业和汽车制造业投资的主要是亚洲和美国。其它行业则更多是转向欧盟内其它国家，同时在这些领域也出现了从亚洲转移到美国或是欧洲的明显趋势。在欧盟国家里，尤其被频繁提及的投资目的地有波兰、罗马尼亚和捷克。

根据德勤的统计，受访企业中绝大多数都认为，在当下的补贴竞赛中，德国将会输给美国和中国。尽管也有多达36%的企业代表强调，德国应该在补贴方面采取更积极行动；但尤其是机械制造和汽车工业的高管则更多地呼吁德国减少官僚主义、提供更有竞争力的能源价格，以及加大在教育、基础设施和数字化领域的投资等。

根据德勤提供的信息，该咨询公司今年9月在德国工业联合会（BDI）的支持下，对108家"具有供应链责任"的企业进行了问卷调查，其中大型企业占到83%，中小企业占到17%。

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（法新社）

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