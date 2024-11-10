调研：德国人比去年更幸福

最新发布的一项调研显示，同去年相比，德国人今年的幸福感更高。而在五个联邦州，人们对生活的满意度甚至达到或超过了疫情前的水平。

（德国之声中文网）周二发布的一项调研显示，德国人的幸福感要明显超过去年。《幸福地图》显示，在满分为10分的情况下，全德平均生活满意度达到7.06分，这一指标比2023年增加了0.14分。弗莱堡大学教授、《幸福地图》项目学术主任拉斐尔胡申（ Bernd Raffelhüschen）表示：“德国重新走上了幸福之路。”

幸福感 东西德有差异

汉堡以7.38的高分，排名幸福指数最高的联邦州。调研报告指出，汉堡市拥有良好的健康保健系统、学校以及婴幼儿托管机构，此外，该市的经济也表现出了强劲活力。

排在汉堡之后的，是巴伐利亚州和石荷州，分别得分7.23。而排名最后的则是梅克伦堡前波莫瑞州，得分仅为6.17，首都柏林则以6.63分排名倒数第二。萨克森州民众对生活的满意度也有所下降。

调研报告称:“西部联邦州在排名榜上前三分之一位置占据主导地位，而东部联邦州则主要集中在中间和靠后的位置。”



首都柏林人的满意度排名全德倒数第二。 图像来源: Imago Images

德国已走出疫情低谷

为了编制《幸福地图》，在2023年7月至2024年6月间，研究人员对12452名16岁以上人士进行了采访。研究人员表示，在疫情期间受冲击最严重的人群中，生活满意度提升幅度也最高，这些群体包括青少年、有孩子的职业女性以及独居者。

报告称：“至少在对自己生活的主观评估方面，2024年大部分人已经克服了2020年至2023年的危机。”

根据这项年度调查，汉堡、北威州、莱法州、萨克森安哈特州以及勃兰登堡州的自我幸福感都已达到或超过了疫情前的水平。

(德新社, 法新社, 基督教福音通讯社，天主教通讯社)

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