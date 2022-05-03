调研：实现"数码自主" 德国任重道远

（德国之声中文网）阿登纳基金会授权波恩大学两名科研人员开展的一项调研显示，同中国、韩国以及美国相比，德国及其他欧盟国家在数码经济领域的发展越来越滞后。这份本周二在柏林发布的调研报告显然同此前欧盟委员会的乐观表述形成鲜明对比。调研报告称，欧盟拟定的"数码十年"发展计划并不能使欧盟在全球数码经济领域的竞争中占据主导地位。

波恩大学研究人员迈尔（ Maximilian Mayer）和卢燕迟（音 Yen-Chi Lu）在此项调研中引入了DDI数码依赖系数（ Digital Dependence Index），以便对数码技术的国内需求及国外供给关系进行量化展示。按照这一分析方法，世界任何地区都无法达到介于0和0.25的最佳指标。发达经济体中，只有美国的DDI指标略低于0.5，亦即大部分数码技术的需求都可在国内得到满足。也就是说，美国在数码产品和服务的交易、信息及通讯设施以及数码技术产权方面都占据着有利的地位。

中国的DDI指标为0.58, 全球排名第二。韩国为0.66, 排名第三。德国及其他欧盟国家的DDI指标均超过了0.75的警戒线，也就是在数码经济领域的对外依赖过高。调研报告的作者指出，鉴于上述事实，欧盟发起的大规模云倡议Gaia-X，是否真的有助于欧盟实现技术自主，非常值得怀疑。

调研报告还指出，欧洲在数码经济领域获得的专利数量也凸显了欧洲在这一领域的落后局面。报告称："美国、中国和韩国企业申报的信息及通讯技术专利项目越来越多。"

德国的DDI指标为0.82，仅在数码经济贸易领域占据一席之地，而在数码平台方面对外国的依赖性则极高，在该领域的知识产权拥有量方面也存在巨大差距。报告称，在这一背景下，要求德国拥有数码主权是不切实际的，也是"不自量力"的行为。相比之下，制定相关政策，将德国数码经济对外依赖程度从"极易受伤害"逐步降至"较易受伤害"，才是具备现实意义的可行目标。

（德新社）

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