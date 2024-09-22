调研：半数德国车主“信不过”中国车

进入欧洲市场的中国汽车品牌越来越多，但迄今为止，销量并不看好。最新发布的一份市场调研显示，对数据安全性的担忧也是顾客不愿购买中国车的原因之一。

（德国之声中文网）一项最新的市场调研显示，对数据安全性的担忧，可能会遏制人们购买中国车辆的热情。汽车管理中心（CAM）一项有代表性的问卷调查显示，三分之一的新车买家表示，车辆遭受黑客袭击的风险高低是其做出购车决定的重要参考。而在这一方面，买家对中国汽车制造商的信任度显然最低。43%的受访者甚至表示，出于数据安全的考虑，他们绝不会购买中国汽车。

位于西安的一家比亚迪工厂内，工人正在对车辆进行最后的检查。 图像来源: Liu Xiao/Xinhua/picture alliance

同网络设备商思科系统Cisco Systems共同完成此次市场调研的 CAM专家布莱策尔（ Stefan Bratzel）表示：“在数据安全方面，德国汽车制造商享有更高的信任度。”当被问及，用户数据是否会被汽车制造商予以妥善保护时，奔驰、宝马和大众的信任度排名最靠前：39%的受访者认为，奔驰的数据安全性“高”或“极高”，而宝马和大众的信任率则分别为37%和32%。福特和欧宝分别以26%的信任率排名第五和第六，排在本田（29%）之后。大众旗下的奥迪和保时捷则没有单独参与问卷调查。

烟台港：等待装船出口的中国电动车。 图像来源: AFP

总计19个受访品牌中，来自中国的汽车品牌MG, BYD und Nio 分别排在最后几名。只有16%至17%的受访者对上述汽车品牌的数据保护表示信任。有关5G网建设中禁用华为设备的讨论显然对中国汽车制造商也产生了负面影响。“信任问题有可能会成为中国汽车制造商面临的一大问题。”

Made in Germany: 数据保护带来的机遇

而对德国汽车厂家来说，数据保护则可能成为新的卖点。来自思科系统德国分部管理层的考夫（ Christian Korff）表示：“这是一个实实在在的竞争优势，现在必须利用这一优势。”他表示，德国标准的数据保护甚至可能成为新的出口热销品，就像当年德国造的燃油汽车一样，成为全球性的品质象征。“这有望成为我们未来的品牌。”

数据保护可能会成为德国汽车品牌的新卖点。 图像来源: picture-alliance/U. Baumgarten

考夫说：为此目的，各大汽车制造商必须将数据保护作为重中之重。“因为现阶段，这是用户对德国品牌提前给予的信任，而我们也必须以实际行动证明我们是值得信任的。”各大德国汽车制造商必须投入大量资金，完善车辆的数据安全架构。“哪怕只发生一次事故，这种提前给予的信任就会瞬间烟飞云散。毕竟数据安全是一个极度敏感的话题。”

“黑客袭击在所难免”

CAM专家布莱策尔表示，对于黑客袭击和车辆数据遭盗窃的风险，汽车制造商必须抱持开明的态度。“不要对这个话题讳莫如深，因为黑客袭击将在所难免，也只有到那时候，哪一个品牌更能应对袭击才能真正见分晓。”

布莱策尔表示，正是因为德国汽车制造商享受着用户提前给予的信任，因而丧失信任的风险也就更大：“因此应当尽可能保持透明度，告诉用户哪里存在风险，数据将会得到怎样的处理等等。这样，即便有朝一日发生了问题，也不至于让用户瞬间失去信任。”

为了此次市场调研，民意调查机构YouGov今年七月对德国1149名汽车用户进行了问卷调查。

（德新社）

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