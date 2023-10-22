调研：中国在科技创新领域正在奋起直追

（德国之声中文网）位于科隆的德国经济研究所本周四发布的一项调研显示，过去十年当中，中国在生物技术领域申报的专利数量增加了七倍。调研报告指出，中国涌现出了一大批有望跻身世界前列的新兴企业。而同一时间段内，来自德国的专利申请则减少了16%。

报告称："几乎可以肯定地说，本次五年计划在2025年结束时，中国将在生物技术领域明显超越德国。"科隆经济研究所对2010年至2019年中方申报的、对德国有影响的专利进行研究之后，发布了上述报告。

在汽车工业方面，中国的专利申请增加了十倍，尤其在电动车领域，中国取得了巨大的进步。

德国经济研究所指出："得益于宁德时代和比亚迪等企业的推动，中国在电池和蓄电池领域取得了巨大的进步。"同德国不同，中国在传统燃油发动机方面几乎没有申报任何新的专利，因此也无需面临技术转型的压力。除此之外，过去多年以来，北京为研究机构和技术型企业投入了大量的资金。

在德国，同数码技术相关的专利大部分都来自汽车工业，而在中国，这类专利的84%都同电子工业有关。

德国经济研究所指出："在几乎所有的数码技术领域，中国都取得了大量专利，为国际竞争奠定了良好的基础。" 不过，在芯片技术方面，中国仍处于弱势。

谁会是芯片大战的赢家？

中国数码技术领域的专利中，芯片技术的占比仅为6.1%，而台湾的占比则为32.8%，排名世界第一。

德国经济研究所表示，这些专利数据以及相关的进口数据也反映出了中国在芯片领域对台湾的依赖。

（路透社）

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