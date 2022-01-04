 调查：Telegram上几乎天天出现呼吁谋杀的言论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2022

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时政风云

调查：Telegram上几乎天天出现呼吁谋杀的言论

自去年秋天以来，在德国反对疫苗接种者及新冠阴谋论者活跃的一些社交平台上，聊天内容越来越极端化，甚至出现越来越多号召谋杀政治家、学者、医生和记者的言论。

Morddrohungen gegen Kretschmer - Razzia in Dresden

萨克森州长克雷奇默受到死亡威胁后，德累斯顿警方对在Telegram散布死亡威胁的嫌疑人展开搜查

（德国之声中文网）据德国电视一台每日新闻网页报道，记者针对社交平台Telegram的一项调查显示，自11月中旬以来，该平台的聊天室里出现了250次号召谋杀政治家、学者、医生或记者的言论。除三天外，每天都有人发出号召谋杀的言论，贴出绞刑架、断头台、绳索图片。而一些聊天室尽管成员超过5万，却几乎无人出面反驳这样的言论。相反，还有人在评论区贴出绞刑架、狙击步枪等图片以示赞许。

实际上，记者看到的这些其实只是冰山一角。因为和推特不同，Telegram大多数聊天室是封闭小组，只能通过邀请才能进入。记者的调查也和德国安全当局观察到的情况一致，即从去年秋天以来，一些社交平台上的极端言论越来越多。而Telegram仍然是极端言论主要传播平台。

德国电视一台每日新闻报道称，三分之一的仇恨评论来自两个阴谋论支持者活跃的聊天室。他们中很多为"Q匿名者"（QAnon）及其他著名阴谋论者的粉丝。在一个据称士兵和预备役士兵的聊天室中也经常出现谋杀呼吁。12 月 31 日，有人针对萨克森州长克雷奇默 (Michael Kretschmer)写道："克雷奇默和他的雇佣兵应该因叛国罪被处决" 。在 12 月 21 日的一段聊天中，一位用户问他是否可以"射杀"联邦司法部长布什曼（Marco Buschmann)。谋杀呼吁的其他对象还包括巴伐利亚州州长索德尔（ Markus Söder）、基民盟主席弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）、联邦总理肖尔茨、前卫生部长延斯·施潘 ( Jens Spahn) 和现任卫生部长卡尔·劳特巴赫 (Karl Lauterbach)等等。

Investigativ Team, DW Special zum Thema: QAnon Deutschland

柏林反新冠措施示威活动中也出现拥护"Q匿名者"等阴谋论者的旗帜

德国记者协会呼吁采取行动

德国记者协会（DJV）呼吁联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）坚决果断地对那些在Telegram上发出谋杀和暴力呼吁的人采取行动。德国记者协会主席于波拉尔（Frank Überall）说："我们记者每天都在面对反疫苗接种者和新冠阴谋论者的敌视。"

费泽尔部长近日针对反新冠措施游行表示，人们当然有集会的权利，但没有得到批准的游行会被解散，威胁和暴力不会被容忍。她说："如果出现极端化，那么我认为就触犯了底线。法治国家必须予以全力打击。"

但是，联邦政府追究该平台运营商的责任所做的努力迄今没有结果。联邦司法局2021年已经启动了两个针对Telegram提出的诉讼，原因是该平台没有提供易于识别的对犯罪内容进行投诉的选项。Telegram总部位于阿联酋。

德国内政部发言人表示， 涉及到暴力呼吁和威胁，警方不仅要和平台运营商交涉，还应该致力于确认发布言论者的身份，这是进行刑事追踪的条件。目前为止，警方追踪匿名言论发布者的手段极为有限。

（德新社等）

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