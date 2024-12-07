调查：50%的德国人对Temu持负面看法

去年刚进入欧洲市场的中国电商平台Temu在不少欧美国家颇受欢迎，月均活跃用户达9200万，但批评声也一直不断，从产品质量差到被控存在违规行为。最新一项调查显示，一半德国人对其看法负面。

（德国之声中文网）中国电商平台Temu在不少欧美国家颇受欢迎，然而市场研究机构Appinio的一项最新调查显示，德国消费者对Temu的评价明显低于西班牙和美国等其他国家。

根据该调查，50%的德国受访者表示他们对Temu的看法"非常负面"、"负面"或"比较负面"。其中勾选"非常负面"的受访者有近五分之一（约18%）。16%的法国消费者同样对Temu持"非常负面"的观感。

相比之下，其他国家受访者中的这一比例则明显较低：意大利和英国为11%，美国为8%，西班牙消费者中仅有4%对Temu平台持"非常负面"的印象。

去年才进入欧洲市场的Temu在欧盟大受欢迎，平均每月有约9200万活跃用户 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

该调查由电子商务服务商Remazing委托进行，共有来自六个国家的6000人参与，其中 5830名受访者表示听说过Temu。受访者被要求描述对该购物平台的印象，但并未被深入询问对其持正面或负面态度的具体原因。

在批评与怀疑声中迅速壮大

目前Temu已成为德国最大的在线零售商之一。根据YouGov的一项调查，若以订单数量衡量，2024年1至6月，约有 130万德国消费者在Temu平台购物，在德国排名第六。

尽管如此，Temu仍因产品质量差、缺乏安全标准等问题而受到来自消费者权益团体以及政界人士的批评。此外，该平台还被指利用150欧元免关税限额等法律漏洞获利。

此外，贸易研究所IFH的一项调查也显示，许多德国消费者对包括Temu在内的在线购物平台持怀疑态度。这项调查同时也包括了电商平台Shein。在被问及为什么不愿从Temu购买产品时，83% 的受访者提到产品质量很差，60% 的受访者担心买到假货。

欧盟委员会已于2024年10月正式启动对Temu的调查程序，原因是怀疑其在打击仿制品等非法产品销售方面做得不够。

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附录：三项调查

Appinio调查于2024年7月29日至8月1日期间进行，受访者为来自德国、意大利、英国、西班牙和美国的6000名16至65岁的消费者。调查问题是："你对购物平台Temu以及Shein的印象如何？6项可选答案为："非常消极"，"消极"，"相当消极"，"相当积极"，"积极"，"非常积极"。

IFH调查由Ebay和IFH共同发起，对500名年龄在18至69岁之间的消费者进行了调查，询问他们为何不考虑在Temu、Shein以及Wish等网上平台购物。可能的答案包括"产品质量差"，"害怕假冒产品"等。

2024年10月，Bitkom对1180名年龄不小于16岁的消费者进行了调查，研究其在黑色星期五期间的购物计划和行为。调查的问题包括："以下哪些关于中国电商平台（如Temu或Shein）的说法适用于您？"

备选项包括："这些平台的产品质量比其他商店差。""在这些平台购物时，我会心有内疚。"

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（德新社）

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