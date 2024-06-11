调查: 80%德企赞成对中国电动车加征关税

欧盟对中国电动车加征关税的决定本周将要对外宣布。德国政府以及汽车产业界均表示，此举将弊大于利。但一份调查显示，有8成德企认为欧盟的政策至少部分合理，如果中国电动车受到不公正补贴。

（德国之声中文网）根据位于科隆的经济研究所(IW)针对约800家工业界或工业相关服务业企业进行的一项调查，多数德国工业企业赞成对中国电动汽车征收惩罚性关税。这份调查显示，若在欧盟委员会认定中国电动汽车受到不公平补贴的前提下，超过80%的企业认为对中国电动汽车加征关税“合理”或“部分合理”。

欧盟委员会最快将于本周就是否对中国电动汽车加征关税做出决定，美国日前已决定对中国电动汽车征收最高至100%的惩罚性关税。宝马、奔驰和大众汽车的高层管理人员则发出警告，称不要对来自中国的汽车征收进口关税。据汇丰银行分析师估计，德国汽车制造商在中国的销售额占其利润的20%至23%。

此外，从中国进口欧盟的汽车中，有很大一部分是欧洲车商在华生产的车辆。

科隆经济研究所的民调显示，中国竞争对手的低价并非汽车行业独有的现象。在接受调查的约350家有中国竞争对手的公司中，近80%表示他们的同类型产品价格被压低。逾三分之一企业甚至表示，中国竞争对手的产品价格比他们便宜30%以上。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。