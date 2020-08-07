 调查: 中美首阶段贸易协议「不值得」 | 经济纵横 | DW | 12.08.2020

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经济纵横

调查: 中美首阶段贸易协议「不值得」

中美打了近两年的贸易战，才终于在今年初签订第一阶段贸易协定，双方宣布休兵。然而，美中商会问卷调查显示，大部份企业认为与贸易战中付出的成本相比，这份协议「并不值得」。

China Lianyungang | Wirtschaft | Handelshafen (Imago Images/W. Chun)

(德国之声中文网) 中美第一阶段贸易协定生效满半年，美国中国商会周二(11日)发表的问卷调查结果显示，大部份在中国营运的美国企业都认为，跟贸易战期间新增的关税成本相比，第一阶段贸易协定并不值得。

商会表示，只有7%受访企业认为第一阶段贸易协定带来的好处，大于这两年来付出的关税成本。有36%受访者认为成本高于获利，剩下56%受访者则认为现在下结论言之尚早。

尽管大部份受访者还没有明显感受到贸易协定带来的正面影响，但美中贸易全国委员会表示，高达88%受访者对协定态度正面，因该协议「使双边关系更加稳定，减少了关税进一步升级的机会」。

2月15日生效的第一阶段贸易协议，要求中国在两年内增购2000亿美元的美国农产品、商品、能源和服务，同时降低美国进入中国金融服务市场的门槛。中国也承诺加强保护知识产权。至于涉及更多结构性问题诸如强制技术转让、产业补贴、数据规范等议题的第二阶段谈判，则被暂时搁置。

近期中美因香港、新疆、TikTok等议题关系恶化，但白宫顾问库德洛(Larry Kudlow)仍在周二(11日)表示第一阶段贸易协定「现在很好」。

中美定周六开会

8月15日中美将就协议执行半年的状况召开首次审查会议，与会者包括美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和中国副总理刘鹤，会议料以视频形式进行。

受新冠疫情及全球经济衰退打击，中国目前远远落后第一年内扩大购买770亿美金美国商品所需要的进度。比如中国承诺首年购买253亿美元能源产品，现在却只购买了原定目标的5%；中方原定第一年要额外购买365亿美元农产品，惟截至5月底，进口量仍低于2017年同期水平。

《华尔街日报》上周引述消息人士表示，在中美关系恶化之际「自然有很多东西可以讨论」，他预料曾任国家科技领导小组副组长的刘鹤，将在会上关注美国打击中国科技公司等问题。

张慈/李澄欣(路透社)

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