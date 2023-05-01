调查：近半德国受访者认为移民弊大于利

（德国之声中文网）德国内政部长、社民党人费泽尔（Nancy Faeser）呼吁改变欧盟的移民政策以限制难民人数。她希望对已经到达欧盟外部边界的难民进行身份识别、登记和筛查。

她的提议可能会受到选民的欢迎：一项具有代表性的全国民意调查发现，半数受访者希望德国减少接收难民数量。德国民调机构Infratest-Dimap在5月初对1360名合格选民进行了调查，发现54%受访者认为移民对德国弊大于利，而只有33%认为利大于弊。

与年轻选民相比，年长选民更有可能对移民持保留意见，而前东德地区的选民比前西德地区的选民更有可能排斥难民。

不出所料，极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）的支持者最反对移民，它也是德国东部一些地区最强大的政党。

柏林正在建设中的难民住所

尽管大多数受访者总体上对移民持谨慎态度，但他们也进行了区分：十分之四的人希望德国从国外招聘更多技术工人，只有四分之一的人希望减少进入劳动力市场的移民。

但受访者对难民的接受程度有所降低：52% 的受访者希望德国接收更少的难民，与2021年9月"德国趋势"（Deutschlandtrend）进行的调查相比，增加了12%。

本次调查中，50% 的受访者表示他们害怕难民来到德国。这与2016年的类似担忧遥相呼应，当时主要来自叙利亚的数十万难民的到来引发了仇外情绪的反弹，并使选项党上升成为一支主要的政治力量。

尽管如此，绝大多数德国人仍然相信应该帮助有需要的人：84%的受访者认为德国接收逃离战争或内战的难民是正确的，70%的受访者支持接收逃离饥荒或自然灾害的难民。尽管这些数字已经很高，但2016年2月的调查中支持率还要高出大约10%。

与此同时，68%的受访者支持接收因政治或宗教原因而受到迫害的难民。但61%的受访者拒绝接收经济移民。

移民人数大幅增加

去年俄罗斯入侵战争开始后，超过100万乌克兰人逃往德国，与此同时也有约24万4000名其他寻求庇护者的到来--主要来自叙利亚、阿富汗和土耳其。随后，寻求庇护者的数量继续增加：仅在2023年的前三个月，联邦移民和难民办公室（BAMF）就收到了8万多份庇护申请。

德国各地政府发现越来越难以为难民提供服务。由于难民住房短缺，越来越多的社区不得不搭起帐篷来接纳新人。总理肖尔茨计划下周举行一次峰会，与16个联邦州的州长和全国各城市的市长讨论这个问题。

对于移民政策的批评

大约37%的德国受访者表示，政府官员在照顾和安置难民方面已经做得足够了，而29%的人甚至表示援助过头了。27%的受访者认为德国需要为已经接收的难民做更多的事情。

尽管很多人对接收更多难民持保留态度，但60%的受访者表示支持非政府组织在地中海开展的海上救援行动，而60%的人希望欧盟政府采取更多措施来营救难民。

认为政府能够很好地处理与移民相关的问题的受访者人数有所下降：35%的人表示没有任何一方能够处理好这个问题。与上次大选时的2021年9月调查相比，这一比例上升了19个百分点。上次大选的结果是，由社民党（SPD)、绿党和自民党（FDP）组成的中左翼联盟上台执政。

目前，21%的受访者认为，反对派中右翼的基民盟（CDU）和基社盟（CSU)最有能力处理移民问题，而12%的受访者认为民粹主义的选项党拥有最好的政策。

但执政党可能会通过推动将庇护程序转移到欧盟外部边界的计划来得分。大约79%的调查受访者支持内政部长费泽尔这一计划。只有11%的人表示反对，认为这样做可能会破坏难民的庇护权并在事实上废除它。

基民盟/基社盟继续受益于民众对联邦政府日益增长的总体不满，只有28%的人认为本届联邦政府做得很好。

自二战结束以来的大多数时间执政的保守政党继续在民意调查中遥遥领先。社民党和绿党的支持率持续下降。而最小的政党自民党和左翼党徘徊在略高于进入联邦议会所需的5%的选票门槛之上。德国下一次大选将于2025年秋季举行。

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