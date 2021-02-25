调查：近五分之一美国人无法支付医疗费用

（德国之声中文网）新冠肺炎疫情在美国已经进入第二年，虽然疫苗接种工作全面推进，总统拜登也承诺到今年5月底做到可以为所有成年美国公民提供新冠疫苗，但是这并不意味着疫情带来的经济问题就能够随之迎刃而解。根据美国民意调查机构盖洛普（Gallup）和医疗费用研究机构"西区健康"（West Health）联合进行的一项调查，18%的美国成年人（大约4600万）面临无法支付医疗费用的困境。

非白人群体面临更多支付困难

该项研究还对医疗费用支付困难在不同族群的比例分布进行了细化比较，发现非洲裔和拉丁裔美国人当中，无法承担所需医疗费用的人群比例明显偏高。其中，分别有29%的成年非洲裔美国人和21%的拉丁裔美国人表示，自己无力支付医疗开支；而白人群体中，面临这一困难的比例只有16%。虽然65岁以上老年人存在支付困难的比例整体偏低，但是非白人群体的这一比例仍然是白人群体的两倍（分别是16%和8%）。

与德国的全民义务医疗保险不同，美国并没有覆盖全体居民的医疗保险体系。有一些公共项目，比如 Medicare（医疗保险）和 Medicaid（医疗补助）等，是专为老年人、残疾人、低收入家庭和个人设计的。其他人都需要购买私人保险，通过雇主投保或者是自己投保。如果没有投保，在紧急情况下医院仍然会给病人提供治疗，但事后需要自付医疗费用，并且可能会收到一份令人咋舌的高额账单。

盖洛普在2021年2月15日到21日之间对来自美国50个州以及华盛顿特区的3753名成年人进行了网络问卷调查。除了18%的受访者表示当下如果需要接受优质医疗护理，他们将无法支付费用之外；同样比例的受访者也表示，由于囊中羞涩，他们所在的家庭中有人在过去12个月中曾经放弃所需医疗服务。而这12个月，基本上覆盖了美国新冠疫情爆发的第一年。

无力支付医疗护理费用的困境往往是和收入水平直接相关。根据这项调查，在低收入家庭（年收入低于2.4万美元）当中有35%都曾在过去的12个月里放弃接受医疗。这一比例是高收入家庭（年收入等于或高于18万）的五倍，在这些家庭中出现此类困境的比例仅有7%。

"拆东墙补西墙"？

在将近五分之一的美国成年人过去一年中曾经因为费用问题而放弃接受医疗服务的同时，很多人表示，为了支付目前正在接受的医疗护理，他们不得不削减在其他方面的开支。比如，12%的受访者表示会减少在食物方面的支出，11%的人则减少购买非处方药物，以保证自己有能力来承担必需的医疗费用。在低收入家庭，采取这一做法来维持收支的比例达到四分之一。

除了缩减食物开支之外，35%的受访者表示在过去一年中会降低在休闲娱乐方面的支出，甚至在年收入18万以上的高收入家庭当中，这一问题也并非罕见（21%）。

关于医疗费用支付困境的这项调查，和盖洛普此前在3月26日发布的另一项调查结果互相呼应：后者对美国人的"最大担忧"进行了调查统计，结果发现排在前两名的是"饿肚子和无家可归"以及"无法支付医疗费用"，分别有55%和54%的受访者对此表示了担忧。

今年1月上任的拜登政府希望通过出台刺激经济景气的计划加强抗疫、减少疫情对经济的影响，向陷入困境的公民和企业提供帮助。根据美国政府周三（3月31日）的一项通告，该景气刺激方案总额为两万亿美元，为期8年。一名白宫高官称，该计划将能创造出 "数百万个高薪工作岗位"。

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