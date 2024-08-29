调查：近一半德企遭中国黑客攻击

在受访的1000多家公司中，45%的公司表示他们能够追踪到来自中国的攻击，这个数字较2023年的42%有所上升；而39%的公司认为攻击来自俄罗斯，较2023年的46%有所下降。

（德国之声中文网）周三（8月28日）发布的一项调查显示，几乎一半的德国企业都遭受了来自中国的网络攻击或其他形式的工业间谍活动。

德国信息技术行业协会Bitkom表示，80%的德国受访公司报告称，在过去12个月内遭遇了数据或IT设备的盗窃、工业间谍活动或破坏，给德国经济造成了高达2670亿欧元（约折合2970亿美元）的损失。

Bitkom主席温特格斯特（Ralf Wintergerst）表示，这些数据表明“当今世界是多么地充满冲突和紧张关系。”

Bitkom主席温特格斯特 图像来源: Martin Schutt/dpa/picture alliance

在接受调查的1000多家公司中，45%的公司表示他们能够追踪到来自中国的攻击，这个数字较2023年的42%有所上升；而39%的公司认为攻击来自俄罗斯，较2023年的46%有所下降。

中国是德国重要的经济伙伴，近几个月因有关中国黑客长期监视汽车巨头大众的消息曝光，成为负面新闻的焦点。

温特格斯特表示，在全球化的经济格局中，德国企业与中国伙伴有着紧密的联系。他说：“几十年来建立的供应链、合资企业和其他结构不可能在几年内逆转。这根本不可能。”

德国联邦宪法保卫局（BfV）副局长塞伦（Sinan Selen）表示，企业必须意识到中国政府在经济活动中的参与程度。

他说：“问题不仅仅在于看到机遇，还要看到风险。你必须将中国这个合作伙伴定位为它本来的样子——而这存在着某些风险。”



美国安高官：中国的网络攻击能力和资源领先全球

（德新社）

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