调查记者曝光俄罗斯网络攻击计划

（德国之声中文网）对俄罗斯情报部门泄露出的一批数据进行分析后，由《明镜》、《南德意志报》以及其他国际媒体共同组成的一个调查记者团队发表了上述报道。《明镜》称，记者们获取的这批文件显示，俄方制定了发动网络攻势的计划，其中也包括对敏感基础设施发动攻击的内容。

相关计划中提及的攻击行动，包括借助特种软件让列车出轨，以及让机场电脑系统陷入瘫痪等内容。至于这一计划目前是否已经被用于乌克兰战争，相关文件中并没有具体说明。

报道称，这批多达数千页的文件来自莫斯科信息技术公司NTC Vulkan，内容涉及项目规划、软件描述、使用说明以及公司内部的信件往来和银行信息。报道称，相关文件展示了俄罗斯情报部门是如何借助私营企业规划及实施黑客行动的。

《明镜》报道称，俄乌战争爆发初期，一个匿名消息源最先将这批所谓的"火山文件"（Vulkan Files） 提供给了《南德意志报》。匿名信源称，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，以及俄罗斯情报部门同NTC Vulkan公司之间的密切合作，促使他做出了泄露文件的举动。《明镜》写道，西方多家情报部门已向调查记者团队证实了这些文件的真实性。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。