调查：西班牙逾20万人幼时曾遭神职人员性侵

（德国之声中文网）据西班牙一个独立委员会周五（10月28日）发布的报告，自1940年以来，西班牙估计有20多万未成年人遭到罗马天主教神职人员性侵。

报告没有给出具体数字，但称一项对 8000 多人进行的调查发现，有0.6%的受访者表示他们在孩童时期曾遭受过神职人员的性侵犯。在西班牙约3900万成年人口中，推断有逾20万人曾经受害。据信其中约65%为男性。

西班牙国家监察员加比隆多（Angel Gabilondo）发布报告的记者会上表示，若将天主教学校教师等教会非神职人员的性侵行为计算在内，受害者比例将上升到1.13%，即40多万人。

这份长达777页的报告还包括487名受害者的陈述，他们强调了性侵给他们造成的情绪障碍。报告呼吁设立国家基金，对受害者进行赔偿。

加比隆多表示：“有人因此自杀…有人生活再也无法复原。”

2022年3月，西班牙议会以压倒性多数批准成立一个由国家监察专员领导的独立委员会，负责调查神职人员的性侵行为。

多年来拒绝自行开展调查的西班牙天主教会不愿参与调查行动，但仍配合提供了教区收集的有关性侵案件的文件。

随着政治压力的增加，天主教会于2022年2月委托一家私人律师事务所对神职人员、教师和其他与教会有关人员过去和现在的性侵行为进行“审计”，预计今年年底前完成。西班牙教会还制定了处理性侵的规程，并在教区内设立“儿童保护”办公室。

西班牙首相桑切斯表示，报告的发布是该国民主历史上的一个“里程碑”。“今天我们成为了一个稍微好一点的国家，因为一个多年来众所周知但无人谈论的现实被公诸于世。”

西班牙主教会议周五未对报告发表评论，但将在下周一的特别会议上讨论报告结果。

2002 年，《波士顿环球报》披露了牧师对儿童实施性侵害长达数十年之久，而教会领导人却掩盖罪行，罗马天主教会的性侵丑闻震惊国际。

此后，美国、欧洲、智利和澳大利亚等国都曝光了儿童性侵事件，这使得拥有13亿教徒的天主教会陷入形象危机并因此流失许多成员。

法国的一个独立委员会在2021年披露，自1950年以来约有21.6万名儿童遭到神职人员的性侵犯，其中多数为男孩。

（法新社、路透社、天主教通讯社、埃菲通讯社）

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