 调查：美国人对中国负面看法创新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2020

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调查：美国人对中国负面看法创新高

皮尤研究中心的一项最新调查称，近来数月，美国人对中国的负面看法达到历史高点。多数人支持优先考虑人权，即便经济关系受到损害。

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/B. Trotzki)

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在新冠疫情肆虐美国之际，皮尤研究中心的一个调研结果显示，美国人对中国负面观感的比例创下历史新高。尽管如此，负责该调研的研究员分析，美国人对中国的负面观感，并未因新冠疫情而明显提升。

根据一项最近调查，美国将中国的军力增长看成是未来的最大威胁，有一半的美国人认为中国经济壮大对自身有利，同时6成美国百姓对中国持负面印象。

美国皮尤研究中心本周三发表的一份最新报告显示，在贸易紧张升级的背景下，对中国抱有好感的美国人比例从去年的44%降至38%。此外，与军事实力相比，担心中国经济实力的美国人数量增加。

（德国之声中文网）美国智库皮尤中心(Pew Research Center)今年6月中至7月中对1003名美国人作了电话问卷调查。73%的受访者对中国看法负面，比两年前增加了26%；自今年3月以来，这个数据也上升了7%。

皮尤中心的报告称，多数美国人也认为中国在应对新冠疫情和后续发展时，也有处理不当的情况。约三分之二（64%）的受访者认为，中国对新冠爆发的应对不力。约四分之三（78%）的受访者认为，因中国政府最初的应对不力，北京该为新冠在全球的蔓延负很大一部分、或相当一部分责任。

此外，报告也称，美国人「相信习近平主席能在国际事务中做正确事情」的比例也继续降低。77%的受访者对他只有很少信心，或甚至没有信心。

受访者对美中关系也作出消极评价。约七成受访者（68%）认为当前两国的经济关系糟糕。约四分之一受访者（26%）认为中国是美国的敌人，比2012年皮尤中心上次询问这一问题时几乎增加了一倍。57%的受访者则认为中国是美国的一个竞争者，仅有16%的人视中国为伙伴。

多数美国人支持政府就人权议题对北京采强硬手段

报告还写道，数月来，中国政府因港区国安法、大规模监控拘押维吾尔人等受到批评，随着美国对中国企业、政府官员实施制裁，美国大众显得更支持以人权为重。约四分之三的人（73%）表示，美国应努力推动中国人权，即使对双边经济关系造成损害。

皮尤中心高级研究员希尔弗（Laura Silver）接受德国之声访问时表示:「今年3月份我们曾问及中国的人权政策是一个『十分严重』、『比较严重』、还是『不严重』的问题，或者『没有问题』。当时57%的美国受访者回答说『十分严重』，比2012年上升了48%。」

在经贸政策方面，约半数（51%）受访者认为与中国加强经济关系更重要，这仅略高于支持更强硬贸易立场的受访者（46%）。希尔弗指出:「2019年7月贸易战高峰期，我们看到更多美国人希望加强对华经济关系，而不是采取更强硬立场。不过两党有很大的意见分歧。从那时到现在，支持在经贸政策上实施更强硬立场的比例上升了11%。」

约半数（52%）受访者认为美国是世界领先经济体，认为中国是世界领先经济体的比例为32%。希尔弗提到，总体而言，近些年来，约半数美国人认为美国是世界最领先的经济体。3月的调查中突然上升至59%。如今回落到52%，是回到了过去５年来的基本水平。她说:「自我们2008年开始提出这个问题以来，这次的降幅是同比最大的两次之一。另一次是2009／2010年，当时是因为经济大衰退的阴影。」

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