调查：美国人对中国的好感减少

美国皮尤研究中心本周三发表的一份最新报告显示，在贸易紧张升级的背景下，对中国抱有好感的美国人比例从去年的44%降至38%。此外，与军事实力相比，担心中国经济实力的美国人数量增加。
（德国之声中文网）皮尤中心的调查覆盖1500名成年人，调查时间从今年5月14日至6月15日。
调查显示，38%的美国人对中国抱有好感。47%的美国人对中国不抱好感。其中，年轻人对中国抱有好感的比例更大。18至29岁的年轻人中，49%对中国抱有好感，30到49岁的人中，这个数字为37%，50岁以上的人群中比例则为34%。
58%的受调查者认为，比起军事实力而言，中国的经济实力是更大的威胁--这个数字比2017年高出6%。只有29%的人认为中国的军力是更大的威胁，比去年降低7个百分点，与2012年基本持平。此外，30岁以下的年轻人比50岁以上的人更倾向于中国经济实力的威胁大于军事实力的威胁（65% vs. 52%）。
皮尤中心的调查分为8个方面，包括对中国持有的美国国债、来自中国的网络袭击、中国对全球环境的影响、美国的工作岗位向中国流失、美国对华贸易逆差、中国的人权政策、中国和邻国的领土纷争以及台海紧张关系的看法。
62%的人认为，中国所持美国国债是一个非常严峻的问题，27%的人认为该问题比较严峻。
分别有58%和29%的人认为来自中国的网络袭击问题非常严峻或比较严峻。
大约一半的人认为，中国对全球环境的影响、美国的工作岗位流向中国、美中贸易逆差以及中国的人权问题非常严峻，34%-30%的人认为这些问题比较严峻。
在中国和邻国的领土纠纷以及台海问题上，分别只有34%和22%的人表示非常担心，43%及41%的人表示比较担心。
调查还显示，年长的人比年轻人更担心中国的网络袭击以及工作岗位向中国流失。共和党人及其支持者更担心债务、就业、贸易逆差等美中经济问题，民主党人及支持者则更担心中国对全球环境的影响。但在网络袭击的问题上，党派之间的差距已经缩小--55%的民主党人和60%的共和党人认为这是一个严峻的问题。
乐然／叶宣（皮尤研究中心网站）
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