 调查：美国人对中国的好感减少 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2018

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时政风云

调查：美国人对中国的好感减少

美国皮尤研究中心本周三发表的一份最新报告显示，在贸易紧张升级的背景下，对中国抱有好感的美国人比例从去年的44%降至38%。此外，与军事实力相比，担心中国经济实力的美国人数量增加。

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

皮尤调查显示，对中国经济实力感到威胁的美国人增加

（德国之声中文网）皮尤中心的调查覆盖1500名成年人，调查时间从今年5月14日至6月15日。

调查显示，38%的美国人对中国抱有好感。47%的美国人对中国不抱好感。其中，年轻人对中国抱有好感的比例更大。18至29岁的年轻人中，49%对中国抱有好感，30到49岁的人中，这个数字为37%，50岁以上的人群中比例则为34%。

58%的受调查者认为，比起军事实力而言，中国的经济实力是更大的威胁--这个数字比2017年高出6%。只有29%的人认为中国的军力是更大的威胁，比去年降低7个百分点，与2012年基本持平。此外，30岁以下的年轻人比50岁以上的人更倾向于中国经济实力的威胁大于军事实力的威胁（65% vs. 52%）。

皮尤中心的调查分为8个方面，包括对中国持有的美国国债、来自中国的网络袭击、中国对全球环境的影响、美国的工作岗位向中国流失、美国对华贸易逆差、中国的人权政策、中国和邻国的领土纷争以及台海紧张关系的看法。

62%的人认为，中国所持美国国债是一个非常严峻的问题，27%的人认为该问题比较严峻。

分别有58%和29%的人认为来自中国的网络袭击问题非常严峻或比较严峻。

大约一半的人认为，中国对全球环境的影响、美国的工作岗位流向中国、美中贸易逆差以及中国的人权问题非常严峻，34%-30%的人认为这些问题比较严峻。

在中国和邻国的领土纠纷以及台海问题上，分别只有34%和22%的人表示非常担心，43%及41%的人表示比较担心。

调查还显示，年长的人比年轻人更担心中国的网络袭击以及工作岗位向中国流失。共和党人及其支持者更担心债务、就业、贸易逆差等美中经济问题，民主党人及支持者则更担心中国对全球环境的影响。但在网络袭击的问题上，党派之间的差距已经缩小--55%的民主党人和60%的共和党人认为这是一个严峻的问题。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

    作者: 苗子


乐然／叶宣（皮尤研究中心网站）

 

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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

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