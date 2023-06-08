调查：结束「清零」后德企对华投资未见起色

（德国之声中文网）根据德国工商大会（DIHK）上个月对288家公司进行的调查，约55%的德国公司计划在未来两年内进一步对华投资。这略高于去年的51%，但相较2020年和2021年超过70%的比例，本次调查结果仍偏低不少。

这项调查正值欧洲对中国的态度发生转变之际，这种转变旨在减少欧洲对这个亚洲超级大国的战略依赖。此前，俄罗斯入侵乌克兰和随之而来的能源危机凸显了过度依赖的风险。

德国今年将推新战略

尽管德国联合政府内部仍对此存在分歧，如绿党和自民党一直在推动采取更鹰派的姿态，但柏林仍预计将在今年晚些时候公布其新的对华战略。

去年12月，绿党执政的经济部曝光了一份战略文件草案，其中包括建议对德国在中国的投资进行检查，经济部长哈贝克（Robert Habeck）也主张对德国某些行业进行出口管制。

强化风险管理

德国工商大会北京代表处首席代表晏思（Jens Hildebrandt）说：「地缘政治对落地中国的公司有深刻影响，促使他们推动本土化和多样化战略，作为风险管理措施。」

德国工商大会的调查显示，近五分之一的受访公司已经搁置了在中国的业务计划，并正在将投资从中国分散出去。六分之一的公司在为「最坏情况」做准备，包括可能撤出中国。

中国：是伙伴还是对手？

德中政府磋商

社民党籍的德国总理肖尔茨曾表示，希望德国企业在未来10到20年内慢慢实现海外业务多元化，以减少北京对柏林的经济影响力。

批评者则认为，如果在未来几年内与中国发生摩擦，德国这段转换期实在太长了。

德国和中国预计在本月20日于柏林举办两国政府磋商。德国工商大会此次的调查也显示，德国公司寄望柏林能够游说北京建立一个更加透明的监管环境，减少中国政府对商业决策的影响，同时也希望更好地获得公开招标机会。

（路透社）

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