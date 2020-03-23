调查:疫情让中国人民更感恩

(德国之声中文网) 根据荷兰民意调查机构Glocalities对信任和价值观进行的调查，中国数千万人在封城期间出现了许多态度转变，包括对个人主义行为的容忍度降低，以及更清楚意识到他人的贡献。

这个线上问卷在1月23日至3月13日期间，抽样针对2022名中国人做调查。主要发现包括：1.人们更加重视礼节。2.更多人认为个人主义行为是不可接受的。3.对秩序和结构的渴望更大。4.对教育和机构的信任与日俱增。5.更懂得感谢他人奉献。

Glocalities研究总监兰伯特(Martijn Lampert)发现，新冠肺炎大流行造成的伤痛可能导致全球民众重新调整态度。

他说:「在孤立的时代，人们更珍视同胞，尤其是那些在这场危机中处前线奋斗的人们。这种模式很可能是普遍的，适用于大多数受影响的国家。」

详细调查数字

研究人员将调查切在2月5日之前和之后，根据锁定结果进行比较。在2月5日之前，有67％的人坚决认为「礼节和规则决定良好的举止，对我来说非常重要」， 2月5日之后，数字上升到79％。

当被问及「是不是给人们太多的自由，他们就会滥用」，在2月5日之前接受调查的受访者中有48％强烈同意， 2月5日之后上升到59％。

其中一些最大的变化与信任有关。调查显示，2月5日前后，人们对教育的信心从71％上升到82％、对公务员的信任度从42％上升到54％、对中国公司的信任度从55％上升到70％。

调查也显示，民众对阿里巴巴创办人马云的信任也大幅增加。这位亿万富翁和慈善家在疫情间提供许多国家支持。

兰伯特说:「报告显示、拥有亿万财产的慈善家和不同国家的公司都有机会介入并协助政府、医护人员和社区挽救生命、应对危机和重建社会。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)