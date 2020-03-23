 调查:疫情让中国人民更感恩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2020

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时政风云

调查:疫情让中国人民更感恩

疫情爆发下，全球各地正实施更严格的隔离措施。一个荷兰民调公司从中国的调查发现，这场疾病大流行重新改变了当地人民的信任和价值观。这是通例吗?

China Peking klarer Himmel ohne Luftverschmutzung (picture-alliance/dpa/Tass/A. Ivanov)

北京3月18日出门运动的人民。

(德国之声中文网)  根据荷兰民意调查机构Glocalities对信任和价值观进行的调查，中国数千万人在封城期间出现了许多态度转变，包括对个人主义行为的容忍度降低，以及更清楚意识到他人的贡献。

这个线上问卷在1月23日至3月13日期间，抽样针对2022名中国人做调查。主要发现包括：1.人们更加重视礼节。2.更多人认为个人主义行为是不可接受的。3.对秩序和结构的渴望更大。4.对教育和机构的信任与日俱增。5.更懂得感谢他人奉献。

Glocalities研究总监兰伯特(Martijn Lampert)发现，新冠肺炎大流行造成的伤痛可能导致全球民众重新调整态度。

他说:「在孤立的时代，人们更珍视同胞，尤其是那些在这场危机中处前线奋斗的人们。这种模式很可能是普遍的，适用于大多数受影响的国家。」

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中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。 (19.03.2020)

尽管所有的证据都显示，去年12月，中国武汉出现了第一个新冠病毒感染病例，但中国官方最新频频对病毒的来源提出质疑。中国外交官甚至宣称， 可能是美国军方人员去年将病毒带到了武汉。对此德语媒体发表了评论。 (16.03.2020)

随着中国的新冠疫情逐渐得到控制，中国政府开始透过各种形式的政令倡导来重新塑造其国内与国际形象。 专家认为，在其他国家无法有效控制疫情的情况下，中国的大内宣与大外宣都在某种程度上，达到中国政府心中寄望的成效。 (16.03.2020)

习近平抵达武汉当日，中国网民用各种文字传播一篇文章。时评人长平赞赏武汉人民拒绝感恩，坚持维权。 (11.03.2020)

详细调查数字

研究人员将调查切在2月5日之前和之后，根据锁定结果进行比较。在2月5日之前，有67％的人坚决认为「礼节和规则决定良好的举止，对我来说非常重要」， 2月5日之后，数字上升到79％。

当被问及「是不是给人们太多的自由，他们就会滥用」，在2月5日之前接受调查的受访者中有48％强烈同意， 2月5日之后上升到59％。

其中一些最大的变化与信任有关。调查显示，2月5日前后，人们对教育的信心从71％上升到82％、对公务员的信任度从42％上升到54％、对中国公司的信任度从55％上升到70％。

调查也显示，民众对阿里巴巴创办人马云的信任也大幅增加。这位亿万富翁和慈善家在疫情间提供许多国家支持。

兰伯特说:「报告显示、拥有亿万财产的慈善家和不同国家的公司都有机会介入并协助政府、医护人员和社区挽救生命、应对危机和重建社会。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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