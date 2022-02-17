 调查：生活在德国，你感到安全吗？ | 德国新闻 | DW | 12.11.2022

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德国新闻

调查：生活在德国，你感到安全吗？

在德国，超过4.6万人参与了一项联邦刑事侦察局的调查研究。调查显示，越来越多犯罪通过互联网实施，但网络欺诈的受害者很少报警。此外，超过半数女性在夜晚感到不安全，会选择避免前往某些地点、避免乘坐公共交通工具。

在德国，很多人在夜晚乘坐公共交通时有不安全感，尤其是女性

在德国，很多人在夜晚乘坐公共交通时有不安全感，尤其是女性

（德国之声中文网）德国内政部网站11月8日刊登了联邦刑事侦察局（BKA）有关“德国安全与犯罪”的调查研究。调查在2020年底访问民众，询问他们是否在过去一年里成为犯罪受害者，询问他们是否感到安全以及对警察的看法等。

调查显示，大多数人在自己住所和周边社区感到安全。民众的安全感整体处于较高水平。但是，很多女性夜间在外会有不安全感。

超过一半的受访女性表示，在夜间会避免前往某些地点、避免乘坐公共交通工具，以保护自己免遭不测。对于男性而言，持该观点的比例只有女性的一半。

为了保护自己，一些人在出门时会携带刀具或者防狼喷雾。研究显示，有1.5%的人经常携带刀具，近4%的人携带防狼喷雾。

德国内政部长费泽尔表示，德国是世界上最安全的国家之一

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联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）在柏林的新闻会上表示，这方面需要做更多工作、加强安保，例如，通过在火车上派驻安保人员，往犯罪率高的地点多派驻警察，以及安装更多视频监控。

性暴力案件很少报警

德国当局认为，未报告的性暴力案件数量过高。根据德国刑事侦查局的这项调查研究，只有1%的性暴力案件被报告给警方。相比之下，92%的汽车盗窃案都会报警。 

内政部长费泽尔呼吁，为性暴力受害者提供更多官方联络人。费泽尔认为，性暴力案件的报警率低一个原因是犯罪行为常常发生在私人领域。

这项调查同时显示，盗窃相关的犯罪行为总体上在减少。据统计，在过去十年里德国盗窃案的数量下降了37%。在发生盗窃事件后，民众的报警率也相对较高。

民众对警察的信任度很高

根据这项调查，在德国，民众们很信任警察。84%的受访者表示，在需要警察的时候，警察就会出现。87%的人说警察在打击犯罪方面做得很好。

与此同时，警察内部仍然需要变革。44%的有移民背景的受访者批评警察缺乏同情心，这明显高于没有移民背景的对比组。

根据这项调查，在德国，民众们很信任警察。图为德国警车

根据这项调查，在德国，民众们很信任警察。图为德国警车

内政部长费泽尔说：“我们需要警察队伍更加多元化，他们应该是我们社会多样性的一面镜子。”她也表示，需要加强这方面的警察培训，例如防止种族主义的偏见。

网络犯罪受害者众

这项调查研究的另一个重要发现是：16岁及以上的民众中，近14%在调查前的12个月内成为网络犯罪的受害者。

在绝大多数情况下，这涉及针对商品或服务的欺诈行为，或者是滥用个人数据的行为。与其他领域的犯罪相比，该领域的受害者比率最高。而且，只有约18%的此类案件被报告给警方。

另外，有42%的受访者担心成为网络欺诈的受害者。这种担忧远比受到其他犯罪影响的担忧要广泛。

如何应对“犯罪数字化”？

德国联邦刑事侦察局在一份声明中表示，可以观察到“犯罪的数字化”。据统计，十年内的相关案件数量增加了66%

德国内政部长费泽尔表示，联邦政府会更多致力于网络安全，增加在打击网络犯罪方面的投入。内政部今年提出的网络安全议程包含了一些措施，以进一步增强联邦刑事侦察局打击网络犯罪的能力。其中的内容包括加强联邦政府和州政府警察部门之间的信息、技能和技术交流，加强联邦警察署与其国际伙伴之间的合作等。

费泽尔说：“所有这些措施都是必要的，以便民众能够感到安全，在数字空间也一样。”

解密深度換臉

调查数据采集于2020年底

这是德国迄今针对“安全与犯罪”话题最大规模的调查：超过4.6万人参与了这次2020年底的暗访研究中。

需要注意的一点是，2020年底的社会状况与现在有所不同，当时正处于新冠疫情最严重的时期，俄罗斯侵乌战争尚未开始。

联邦刑事侦查局的负责人表示，从现在起，他的机构将每两年开始进行一次这样的调查。

（德国内政部网站，ARD，MDR）

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    作者: Katrin Schlusen、严严


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