调查：特朗普成全球信任度最差大国领导人

（德国之声中文网）美国中立智库皮尤研究中心每年都会发布反映世界各国及其领导人影响力和民众信任度的民调报告。今年，来自全球25个国家的26000名民众填写了皮尤研究中心的调查问卷。这些国家即包括德国、英国、法国、加拿大、日本、荷兰、意大利这样的发达国家，也包括南非、俄罗斯、巴西、阿根廷、菲律宾、肯尼亚、突尼斯、尼日利亚等发展中国家。

中国在最新调查问卷中的表现可圈可点。在只有31%的受访民众认为美国如今在世界上所扮演的角色比10年前更重要的同时，70%的受访者认为中国如今扮演着更重要的角色。尽管如此 ，仍然有39%的受访者认为美国是当今世界的主导力量，而认为中国承担了这个角色的受访者占34%。

5国领导人大比拼

最新的调查还关注了世界各国民众对美国、中国、俄罗斯、德国、法国领导人的信任度。美国总统特朗普在其中得分最低，只有27%的受访民众对他在国际事务中正在做正确的事情持有信心，与此相对照的是70%受访民众对他没有信心。受访者总体上对习近平的信任度（34%）高于普京（30%），但与信任度排名第二的法国总统马科龙（46%）以及第一的默克尔（52%）尚有很大的距离。

对习近平有信心的受访者从区域上来划分，人数最多的依次来自菲律宾（58%）、肯尼亚、尼日利亚和突尼斯（均为53%）。而对于中国传统的盟友俄罗斯的受访民众来说，50%对习近平处理世界政治事务的手法有信心。对这位中国国家领导人信任度增长最快的国家是突尼斯，与上一次问卷统计相比增加了22%，随后是加拿大，信任民众比例增加了12个百分点。

从问卷调查结果中也可以看到，拉丁美洲民众对习近平的信任程度尤其低。巴西民众对习近平的支持率在调查囊括的南美国家中最低，只有15%。阿根廷和墨西哥国民众对习近平的信任度均为21%。许多南美受访民众对习近平在国际事务上的作为无法给出评价。从全球的角度来看，波兰民众对习近平的信任度最低 ，只有9%。其次是希腊（11%）和意大利（14%）。在皮尤研究中心调查的亚洲国家中，对习近平信任度最低的国家是日本（17%），其次是印度尼西亚（36%）、韩国（37%）和澳大利亚（42%）。

默克尔的敌人和朋友 法国总统好朋友？ 法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

默克尔的敌人和朋友 善解人意西班牙？ 新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

默克尔的敌人和朋友 长袖善舞荷兰人 以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

默克尔的敌人和朋友 心机算尽希腊人 默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

默克尔的敌人和朋友 邻国丹麦走极端 丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

默克尔的敌人和朋友 笑里藏针奥地利 年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

默克尔的敌人和朋友 别无选择意大利 对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

默克尔的敌人和朋友 对抗到底匈牙利 这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。 作者: Christoph Hasselbach



默克尔成最大赢家

德国总理默克尔是最新问卷调查中当仁不让的胜者。受访25国民众信任这位德国女总理的的比例为52%，也是各国领导人中信任度唯一超过50%的人选。其中对默克尔信任比例最高的国家为荷兰（85%），其次是瑞典（82%）和法国（78%）。而对默克尔信任度最低的受访民众则来自希腊（15%）、阿根廷（19%）、俄罗斯（27%）和墨西哥（27%）。

从调查结果中，还可以看出德国民众对特朗普的信任程度远低于世界各国平均水平，只有大约10%的受访者表示信任特朗普。最信任这位美国总统的受访民众来自菲律宾（78%）、以色列（69%）和尼日利亚。与习近平类似，对特朗普支持度最低的国家主要来自南美洲。问卷调查囊括的巴西、阿根廷和墨西哥三国民众信任特朗普的占比程度均少于20%，其中比率最低的为墨西哥，只有6%。

除了拉丁美洲以外，对特朗普信任度普遍很低的民众大多来自欧洲国家。25国中最不信任特朗普的欧洲国家是西班牙，只有7%的受访民众支持这位美国总统，其次是法国（9%）和德国（10%）。相对来说，波兰和匈牙利的受访民众对特朗普的信任占比度在欧洲国家中最高，分别为35%和31%。俄罗斯民众对美国总统的信任度高过德国和法国，有19%的俄罗斯受访者信任特朗普。25国中亚洲和非洲国家是特朗普的"票箱"，对他的信任度平均来说高于北美、欧洲和拉丁美洲。其中亚洲受访民众中，最信任特朗普的依次排名为菲律宾（78%）、韩国（44%）和澳大利亚（32%）。