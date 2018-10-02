调查：特朗普成全球信任度最差大国领导人

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）问访了25个国家的26000人，结果显示，很少人觉得美国总统特朗普正在做正确的事情。他在全世界范围内的受信任程度之低，甚至还不如习近平和普京。
（德国之声中文网）美国中立智库皮尤研究中心每年都会发布反映世界各国及其领导人影响力和民众信任度的民调报告。今年，来自全球25个国家的26000名民众填写了皮尤研究中心的调查问卷。这些国家即包括德国、英国、法国、加拿大、日本、荷兰、意大利这样的发达国家，也包括南非、俄罗斯、巴西、阿根廷、菲律宾、肯尼亚、突尼斯、尼日利亚等发展中国家。
中国在最新调查问卷中的表现可圈可点。在只有31%的受访民众认为美国如今在世界上所扮演的角色比10年前更重要的同时，70%的受访者认为中国如今扮演着更重要的角色。尽管如此 ，仍然有39%的受访者认为美国是当今世界的主导力量，而认为中国承担了这个角色的受访者占34%。
5国领导人大比拼
最新的调查还关注了世界各国民众对美国、中国、俄罗斯、德国、法国领导人的信任度。美国总统特朗普在其中得分最低，只有27%的受访民众对他在国际事务中正在做正确的事情持有信心，与此相对照的是70%受访民众对他没有信心。受访者总体上对习近平的信任度（34%）高于普京（30%），但与信任度排名第二的法国总统马科龙（46%）以及第一的默克尔（52%）尚有很大的距离。
对习近平有信心的受访者从区域上来划分，人数最多的依次来自菲律宾（58%）、肯尼亚、尼日利亚和突尼斯（均为53%）。而对于中国传统的盟友俄罗斯的受访民众来说，50%对习近平处理世界政治事务的手法有信心。对这位中国国家领导人信任度增长最快的国家是突尼斯，与上一次问卷统计相比增加了22%，随后是加拿大，信任民众比例增加了12个百分点。
从问卷调查结果中也可以看到，拉丁美洲民众对习近平的信任程度尤其低。巴西民众对习近平的支持率在调查囊括的南美国家中最低，只有15%。阿根廷和墨西哥国民众对习近平的信任度均为21%。许多南美受访民众对习近平在国际事务上的作为无法给出评价。从全球的角度来看，波兰民众对习近平的信任度最低 ，只有9%。其次是希腊（11%）和意大利（14%）。在皮尤研究中心调查的亚洲国家中，对习近平信任度最低的国家是日本（17%），其次是印度尼西亚（36%）、韩国（37%）和澳大利亚（42%）。
默克尔成最大赢家
德国总理默克尔是最新问卷调查中当仁不让的胜者。受访25国民众信任这位德国女总理的的比例为52%，也是各国领导人中信任度唯一超过50%的人选。其中对默克尔信任比例最高的国家为荷兰（85%），其次是瑞典（82%）和法国（78%）。而对默克尔信任度最低的受访民众则来自希腊（15%）、阿根廷（19%）、俄罗斯（27%）和墨西哥（27%）。
从调查结果中，还可以看出德国民众对特朗普的信任程度远低于世界各国平均水平，只有大约10%的受访者表示信任特朗普。最信任这位美国总统的受访民众来自菲律宾（78%）、以色列（69%）和尼日利亚。与习近平类似，对特朗普支持度最低的国家主要来自南美洲。问卷调查囊括的巴西、阿根廷和墨西哥三国民众信任特朗普的占比程度均少于20%，其中比率最低的为墨西哥，只有6%。
除了拉丁美洲以外，对特朗普信任度普遍很低的民众大多来自欧洲国家。25国中最不信任特朗普的欧洲国家是西班牙，只有7%的受访民众支持这位美国总统，其次是法国（9%）和德国（10%）。相对来说，波兰和匈牙利的受访民众对特朗普的信任占比度在欧洲国家中最高，分别为35%和31%。俄罗斯民众对美国总统的信任度高过德国和法国，有19%的俄罗斯受访者信任特朗普。25国中亚洲和非洲国家是特朗普的"票箱"，对他的信任度平均来说高于北美、欧洲和拉丁美洲。其中亚洲受访民众中，最信任特朗普的依次排名为菲律宾（78%）、韩国（44%）和澳大利亚（32%）。