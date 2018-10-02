 调查：特朗普成全球信任度最差大国领导人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

调查：特朗普成全球信任度最差大国领导人

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）问访了25个国家的26000人，结果显示，很少人觉得美国总统特朗普正在做正确的事情。他在全世界范围内的受信任程度之低，甚至还不如习近平和普京。

Deutschland Hamburg - G-20 (Reuters/K. Nietfeld)

特朗普如今在全球各国民众心中的信任程度不及习近平（资料图片）

（德国之声中文网）美国中立智库皮尤研究中心每年都会发布反映世界各国及其领导人影响力和民众信任度的民调报告。今年，来自全球25个国家的26000名民众填写了皮尤研究中心的调查问卷。这些国家即包括德国、英国、法国、加拿大、日本、荷兰、意大利这样的发达国家，也包括南非、俄罗斯、巴西、阿根廷、菲律宾、肯尼亚、突尼斯、尼日利亚等发展中国家。

中国在最新调查问卷中的表现可圈可点。在只有31%的受访民众认为美国如今在世界上所扮演的角色比10年前更重要的同时，70%的受访者认为中国如今扮演着更重要的角色。尽管如此 ，仍然有39%的受访者认为美国是当今世界的主导力量，而认为中国承担了这个角色的受访者占34%。

5国领导人大比拼

DW.COM

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）最新发布的一项调查结果恐怕是令德国没有预料到的-德国是欧盟范围内最令人艳羡的国家，德国的领导人是最受人尊敬的领导人。 (30.05.2012)

最新的调查还关注了世界各国民众对美国、中国、俄罗斯、德国、法国领导人的信任度。美国总统特朗普在其中得分最低，只有27%的受访民众对他在国际事务中正在做正确的事情持有信心，与此相对照的是70%受访民众对他没有信心。受访者总体上对习近平的信任度（34%）高于普京（30%），但与信任度排名第二的法国总统马科龙（46%）以及第一的默克尔（52%）尚有很大的距离。

对习近平有信心的受访者从区域上来划分，人数最多的依次来自菲律宾（58%）、肯尼亚、尼日利亚和突尼斯（均为53%）。而对于中国传统的盟友俄罗斯的受访民众来说，50%对习近平处理世界政治事务的手法有信心。对这位中国国家领导人信任度增长最快的国家是突尼斯，与上一次问卷统计相比增加了22%，随后是加拿大，信任民众比例增加了12个百分点。

从问卷调查结果中也可以看到，拉丁美洲民众对习近平的信任程度尤其低。巴西民众对习近平的支持率在调查囊括的南美国家中最低，只有15%。阿根廷和墨西哥国民众对习近平的信任度均为21%。许多南美受访民众对习近平在国际事务上的作为无法给出评价。从全球的角度来看，波兰民众对习近平的信任度最低 ，只有9%。其次是希腊（11%）和意大利（14%）。在皮尤研究中心调查的亚洲国家中，对习近平信任度最低的国家是日本（17%），其次是印度尼西亚（36%）、韩国（37%）和澳大利亚（42%）。

  • Wenn man von einem politischen Freund Merkels sprechen kann, dann ist es Frankreichs Präsident Emannuel Macron. Er ist, wie Merkel, unbedingt an einer europäischen Lösung interessiert, weil er, wie sie, um den Bestand der EU fürchtet. Allerdings glaubt die CSU, dass Macron sich seine Rückendeckung für Merkel mit finanzpolitischen Zusagen hat kaufen lassen.

    默克尔的敌人和朋友

    法国总统好朋友？

    法国总统马克龙尚且算得上默克尔的政治朋友。和默克尔相似，马克龙也担心欧盟的未来，因此寻求在欧洲层面上来解决难民问题。但是，在德国国内，执政伙伴基社盟担心，法国人在难民问题上支持德国，目的是想让德国人在欧元区财政政策上作出让步。

  • Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte gleich im Sinne Merkels gehandelt haben, als er Schiffe mit afrikanischen Flüchtlingen anlanden ließ, die die italienische Regierung abgewiesen hatte. Soviel Menschlichkeit ist zur Zeit selten. Doch der Sozialist hat auch deutlich gesagt, sein Land brauche Unterstützung bei der Bewältigung der Migration.

    默克尔的敌人和朋友

    善解人意西班牙？

    新上任的西班牙首相桑切斯(Pedro Sánchez)不久前允许一艘载有非洲难民的救难船只靠岸，与民粹主义的意大利政府形成了鲜明对比。桑切斯的人性光芒在当今欧洲颇为难得，他的举动也正合默克尔的意。然而，西班牙首相也明确表示，西班牙在难民问题上亟需帮助。

  • Der Handelsnation Niederlande sind offene EU-Binnengrenzen sehr wichtig. Darin stimmt Ministerpräsident Mark Rutte mit Merkel überein. Andererseits ist die Stimmung im Land inzwischen eher feindlich gegenüber Migranten. Chancenlose Asylbewerber will Rutte am liebsten gar nicht erst nach Europa hineinlassen. Mit dieser Einerseits-Andererseits-Strategie könnte er eine Mittlerrolle übernehmen.

    默克尔的敌人和朋友

    长袖善舞荷兰人

    以贸易立国的荷兰，自然十分重视欧盟内部边界的开放性。在这点上，荷兰首相吕特(Mark Rutte)和默克尔是一致的。然而，在荷兰国内，对移民的敌视情绪也十分高涨。对于没有可能获得政治避难权的难民，吕特想要完全阻止他们进入欧洲。荷兰首相的这种“两手抓”战略，倒是具有成为斡旋者的潜力。

  • Zwischen der Christdemokratin Merkel und dem Altlinken Alexis Tsipras liegen ideologisch Welten. Dennoch ist der griechische Ministerpräsident sehr für europäische Solidarität bei der Bewältigung der Migration und stützt auch Merkel persönlich. Grund dürfte sein, dass er Merkel als verständnisvoll in der griechischen Schuldenkrise erlebt hat und dass er sich hier weitere Zugeständnisse erhofft.

    默克尔的敌人和朋友

    心机算尽希腊人

    默克尔的基督教民主联盟属于中右派政党，而希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)则是鲜明的左派政治人物，两人之间本应水火不容。然而，齐普拉斯现在却高声呼吁，欧洲应当团结一致来应对难民危机，并且亲自表示对默克尔的支持。有可能在此前的希腊债务危机磋商上，齐普拉斯认识到了默克尔善解人意的一面。同时，齐普拉斯也有可能以此换取德国人在欧元区债务问题上的进一步让步。

  • Der Däne Lars Lökke Rasmussen sieht nicht aus wie ein Radikaler, aber in Migrationsfragen ist er es. Kaum eine EU-Regierung betreibt eine so strikte Politik der Abschreckung gegenüber Asylbewerbern wie seine. Rasmussen hat auch früher als andere die Idee lanciert, Aufnahmezentren außerhalb der EU zu errichten. Wenn eine europäische Lösung so aussieht, ist er dafür, von Umverteilung hält er nichts.

    默克尔的敌人和朋友

    邻国丹麦走极端

    丹麦首相拉斯穆森(Lars Lökke Rasmussen)并非极端派别政治人物，但是在难民问题上他却持极端立场。丹麦政府对政治避难申请者的吓阻力度为全欧洲所罕见。拉斯穆森也是最早提出在欧盟境外建立难民收容中心的人。他只会支持把难民营建在欧盟之外的欧洲难民方案，并且拒绝接受欧盟内部的难民转移计划。

  • Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt gegenüber Merkel zwar höflich auf, macht aber keinen Hehl aus seiner tiefen Ablehnung ihrer liberalen Flüchtlingspolitik. Mit Merkels innenpolitischen Gegnern in der Migrationsfrage, von Gesundheitsminister Jens Spahn bis CSU-Innenminister Horst Seehofer und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, versteht sich Kurz dagegen prächtig.

    默克尔的敌人和朋友

    笑里藏针奥地利

    年轻的奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)总是对默克尔礼敬有加，但是也毫不掩饰他对默克尔自由主义难民政策的抵触态度。库尔茨与默克尔党内反对现行难民政策的人非常热络，互相视为知音。

  • Der parteilose italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte ist einer der härtesten Brocken für Merkel. In Italien registrierte Flüchtlinge will Conte keinesfalls wieder zurücknehmen. Dabei sitzt ihm vor allem Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega im Nacken: Wir können keinen einzigen mehr aufnehmen. Mit solchen Sätzen steigt die Lega noch mehr in den Umfragen.

    默克尔的敌人和朋友

    别无选择意大利

    对于默克尔而言，意大利新总理孔蒂(Giuseppe Conte)是最难啃的硬骨头之一。这位无党派政客，其实也受到了执政伙伴的裹胁：内政部长表示，意大利坚决不愿再接收已经从意大利继续逃往德国的难民。这一排外态度，也获得了意大利国内越来越多的民意支持。

  • Keiner hat Merkels Politik der offenen Grenzen über die Jahre so heftig kritisiert wie der Ungar Viktor Orban. Für ihn ist die Krise Merkels Problem, nicht seins. Zum Treffen am Sonntag erschien er erst gar nicht, so wie die anderen Chefs der sogenannten Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen. Sie alle lehnen jede Umverteilung von Flüchtlingen ab.

    默克尔的敌人和朋友

    对抗到底匈牙利

    这些年来，抨击默克尔难民政策最激烈的人，莫过于匈牙利总理奥尔班(Viktor Mihály Orbán)。在他看来，难民是默克尔的问题，不是匈牙利的问题。他压根就没有出席上周日的欧盟各国领导人协调会，他的政治盟友——斯洛伐克、捷克、波兰这三国的领导人也没有出席。这四个国家都坚决反对在欧盟各国间转移分配难民。

    作者: Christoph Hasselbach


默克尔成最大赢家

德国总理默克尔是最新问卷调查中当仁不让的胜者。受访25国民众信任这位德国女总理的的比例为52%，也是各国领导人中信任度唯一超过50%的人选。其中对默克尔信任比例最高的国家为荷兰（85%），其次是瑞典（82%）和法国（78%）。而对默克尔信任度最低的受访民众则来自希腊（15%）、阿根廷（19%）、俄罗斯（27%）和墨西哥（27%）。

从调查结果中，还可以看出德国民众对特朗普的信任程度远低于世界各国平均水平，只有大约10%的受访者表示信任特朗普。最信任这位美国总统的受访民众来自菲律宾（78%）、以色列（69%）和尼日利亚。与习近平类似，对特朗普支持度最低的国家主要来自南美洲。问卷调查囊括的巴西、阿根廷和墨西哥三国民众信任特朗普的占比程度均少于20%，其中比率最低的为墨西哥，只有6%。

除了拉丁美洲以外，对特朗普信任度普遍很低的民众大多来自欧洲国家。25国中最不信任特朗普的欧洲国家是西班牙，只有7%的受访民众支持这位美国总统，其次是法国（9%）和德国（10%）。相对来说，波兰和匈牙利的受访民众对特朗普的信任占比度在欧洲国家中最高，分别为35%和31%。俄罗斯民众对美国总统的信任度高过德国和法国，有19%的俄罗斯受访者信任特朗普。25国中亚洲和非洲国家是特朗普的"票箱"，对他的信任度平均来说高于北美、欧洲和拉丁美洲。其中亚洲受访民众中，最信任特朗普的依次排名为菲律宾（78%）、韩国（44%）和澳大利亚（32%）。

DW.COM

默克尔的敌人和朋友

在难民问题上内焦外困的默克尔，亟需获得其他欧盟国家领导人的支持。然而，难民危机当头，支持默克尔的欧洲伙伴越来越少，还有一些国家的领导人更是坚定地站到了默克尔的对立面。 (28.06.2018)  

相关内容

Donald Trump

北京坚持贸易立场 特朗普：谈判为时过早 02.10.2018

特朗普认为其强势作风促成新的《美墨加协议》，现在他又点名印度和巴西贸易不公。谈到中美贸易战时，他也从容不迫，彷彿势在必得。

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

谁讲话给力，谁惹人嫌-- 盘点政要们的联大发言  29.09.2018

一年一度的联合国大会一般性辩论本周在纽约联合国总部举行，今年约有140为来自全球各地的领导人到场发表自己的观点。会议期间也是各国高层会晤以及表达见解的好机会。这几天都出现了哪些引人深思的精彩金句，又有哪些惹人侧目的累人雷语呢？

Russland Eastern Economic Forum Shinzo Abe und Xi Jinping

泽林视点：尊重你的邻居 29.09.2018

特朗普一手挑起的贸易冲突促使日本和中国这两个对手之间展开对话。此事不易。不过，德国之声评论员Frank Sieren指出，日本不再能盲目仰靠美国。

广告

媒体看中国

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (imago/R. Peters)

德语媒体：不患寡而患不均

全球化进程应当从中美贸易战中吸取怎样的教训？中国的人均财富显著高于其他亚洲发展中国家，这又是什么原因？周一的德语报刊评论版，关心了这些问题。 