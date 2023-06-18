 调查：欧洲企业继续外移 中国也是受益国家 | 经济纵横 | DW | 18.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

调查：欧洲企业继续外移 中国也是受益国家

由于原材料、能源以及人力资源的昂贵，西南欧30%的工业生产能力将迁往海外。北美和印度是受益最多的国家，但中国也不逊色。

未来年间西门子计划加大海外投资。德国国内的产能是否扩大？

未来年间西门子计划加大海外投资。德国国内的产能是否扩大？

（德国之声中文网）未来数年里，西欧和南欧的工业生产能力将持续萎缩，这些地区大约30%的企业计划5年里降低人力成本以及生产费用。这是法新社总结的企业咨询公司Horváth一项调研的主要内容。

根据这份调研，西欧和南欧的很多企业将把工厂迁移至北美或者亚洲国家。相关企业认为，企业的发展仍然可以实现，但地点不是在欧洲。而决定企业战略的关键因素是劳动力成本，其次是缺乏劳动力以及专业人员。鉴于以上因素，东欧的情况相对好一点，因为劳动力成本相对低廉，58%的企业计划在东欧继续投资。

但更多企业把眼光和资金投向北美和亚洲，71%的企业以及79%的企业计划扩大在北美或印度的产能

至于中国，尤其因为其超大的市场规模，61%的企业有计划扩大在那里的生产规模只有11%计划降低生产能力。例如，西门子公司宣布将在中国的工厂和新加坡的研发中心投资20亿欧元。

本次调查询问了超过430家进行国际作业企业的高管，其中230多家属于工业生产企业。它们中的大多数年产值超过10亿欧元。

Horváth这项调查的负责人绍特（Ralf Sauter）发出警告，"未来数年里，西欧和南欧的生产基地和产业链将大批转移到北美和亚洲"。调查呼吁德国和其它中欧国家在"原材料方面以及能源价格和专业人才等领域"迅速改善框架条件，并指出，一旦企业外移，便是永久性不再回归了。

(法新社等)

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Frachter kollidiert mit Anleger Schiff schwer beschaedigt Hamburg 25.11.2020 Ein Tanker fÃ_r Chemikalien und Oel hat am Vormittag die Kaimauer in Hamburg Oevelg oeÃ¶nne, unweit des Museumshafens gerammt. Laut Augenzeugen soll die NORTHSEA RATIONAL bei einem WendemanÃ¶ver abgetrieben sein. Dabei rammte das Schiff die Mauer. Ein GroÃüaufgebot an Einsatzkraeften der Feuerwehr wurde zum Unfallort geschickt. Bereits vor Eintreffen der ersten Kraefte, wurde das Schiff mit Hilfe eine Schleppers vom Museumshafen aus zum Buchheisterkai abgeschleppt. Es soll nun genauer nach mÃ¶glichen SchÃ_den Ã_berprÃ_ft werden. Die Kaimauer und der unmittelbare Gehweg wurden abgesperrt. Verletzt wurden bei der Havarie keiner.

德国失去作为经济热点的吸引力 22.01.2023

德国在具吸引力商业地点的排名中再次下滑，难以赶上北美、西欧和北欧国家等热门地点。这些佼佼者在哪些方面做得更好？

September 24, 2021, Beijing, Hebei, China: Pedestrians with umbrellas walks by Evergrande Royal Scenery housing complex in Beijing, China on 24/09/2021 Real Estate corporate financial troubles affect stock markets . Evergrande's shares were trading almost 10% lower in Hong Kong on Friday after jumping more than 17% the previous day. by Wiktor Dabkowski (Credit Image: © Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire

专访：中国房市真的回暖了吗？ 28.02.2023

有中国媒体指出，新冠疫情回落、社会生活放开后，中国一些大城市的房产市场开始重现生机。但鉴于总体经济形势尚不明朗，分析人士对房市走向喜忧参半。就此，德国之声专访了中国财经学者贺江兵。

SCREENSHOT - 22.09.2020, ---: Xi Jinping, Präsident von China, spricht während einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft anlässlich des Beginns der Generaldebatte der 75. UN-Vollversammlung. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Debatte in diesem Jahr größtenteils online statt. Foto: Uncredited/UNTV/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

客座评论：习近平能否“美梦成真”？ 25.06.2021

到2035年，中国要在“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”。习近平显然很想亲眼看到他的“中国梦”成为现实。这一目标到底能否如期实现？

广告

世上单车多，哪些最疯狂？

来一次非同寻常的骑车表演？或者看一下疯狂的自行车世界!

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。