调查：欧洲企业继续外移 中国也是受益国家

（德国之声中文网）未来数年里，西欧和南欧的工业生产能力将持续萎缩，这些地区大约30%的企业计划5年里降低人力成本以及生产费用。这是法新社总结的企业咨询公司Horváth一项调研的主要内容。

根据这份调研，西欧和南欧的很多企业将把工厂迁移至北美或者亚洲国家。相关企业认为，企业的发展仍然可以实现，但地点不是在欧洲。而决定企业战略的关键因素是劳动力成本，其次是缺乏劳动力以及专业人员。鉴于以上因素，东欧的情况相对好一点，因为劳动力成本相对低廉，58%的企业计划在东欧继续投资。

但更多企业把眼光和资金投向北美和亚洲，71%的企业以及79%的企业计划扩大在北美或印度的产能。

至于中国，尤其因为其超大的市场规模，61%的企业有计划扩大在那里的生产规模，只有11%计划降低生产能力。例如，西门子公司宣布将在中国的工厂和新加坡的研发中心投资20亿欧元。

本次调查询问了超过430家进行国际作业企业的高管，其中230多家属于工业生产企业。它们中的大多数年产值超过10亿欧元。

Horváth这项调查的负责人绍特（Ralf Sauter）发出警告，"未来数年里，西欧和南欧的生产基地和产业链将大批转移到北美和亚洲"。调查呼吁德国和其它中欧国家在"原材料方面以及能源价格和专业人才等领域"迅速改善框架条件，并指出，一旦企业外移，便是永久性不再回归了。

(法新社等)

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