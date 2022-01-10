 调查：德总理肖尔茨曾受东德长期监视 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2022

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时政风云

调查：德总理肖尔茨曾受东德长期监视

德国现任社民党籍总理奥拉夫·肖尔茨（ Olaf Scholz ） 1980 年代曾作为青年社民党主席多次访问原民主德国（简称“东德”）。据德国图片报报道，从东德返回汉堡后，肖尔茨一直受到原东德国安部监视。

Olaf Scholz auf dem Juso-Bundeskongress 1984

上世纪80年代，肖尔茨支持社民党内的马克思主义派，反对两德内部边界，图为肖尔茨1984年在青年社民党联邦大会上发表讲话

（德国之声中文网）根据德国大众媒体《图片报》（ " Bild " ）刊登的一项记者调查结果，在整个 1980 年代，现任联邦德国总理肖尔茨一直受到东德秘密警察机构的监视。 

肖尔茨当时是一名汉堡律师，作为青年社会民主党主席，他曾多次进入前民主德国。 

就《图片报》的这一报道，肖尔茨日前（1月13日）表示，他不意外，"当然，我知道自己被监视。……不是好事情，不过，情况就是这样。"

特殊待遇 

根据《图片报》记者看到的原东德国安部文件，肖尔茨被认定是"老派政治干才，有影响力"，国安部指示给予肖尔茨及其同伴特殊待遇，例如"免费柏林签证"、"礼遇通关，不受海关管制"、无须被强制用东德亟需的硬通货--西马克兑换东马克。 

国安部文件显示，返回汉堡后，肖尔茨和其他十几名社民党同仁均继续受到监视，一些相关信息也传递给了苏联秘密警察克格勃。当时，克格勃与东德国安部合作密切，甚至在柏林设有总办公室。 

整个 80 年代，联邦德国（简称"西德"）境内有 3000 多名东德国安部线人，专事搜集、提供有关著名政、商人士及艺术家、知识分子、活动人士以致普通德国人的信息。

观看视频 02:31

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