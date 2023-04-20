调查：德国对华投资不造成依赖

（德国之声中文网）德国贝塔斯曼基金会、德国经济研究所（IW）、墨卡托中国研究中心（Merics）以及德国工业联合会（BDI）周四（4月20日）公布了一项联合调查。

调查结果称，过去十年，中国作为德国企业的投资目的地和生产产地，其重要性虽然明显增加，但从直接投资的角度来看，并没有对中国的依赖性。该调查称，2020年，德国在中国的直接投资仅占德国对外总投资的7%；而对欧盟及英国的投资则占43%，对美国的投资占27%。

德国制造业对华投资回报高

调查称，2017-2021年，德国企业在华投资每年流回德国的利润为70-110亿欧元。从这一数字看，从中国回流德国的利润占到12-16%，大致与美国相当。但欧盟同期回流德国的利润则平均占到56%。德国工业联合会国际市场部主任施特拉克（Friedolin Strack）向德新社表示：“过去四年，工业界在中国的投资总体上说是来自于在那里获得的利润。也就是说，并未出现资本大规模从德国流向中国的现象。”

此外，德国对中国的投资主要来自制造业。2020年，69%的德国对华投资来自德国工业界。与其它市场相比，在华投资利润更为丰厚：德国对外投资中，对中国的投资占比不到7%，但从中国回流的利润却占到12-16%的比例。

企业而言，情况则有所不同。德国经济研究所全球与地区市场部负责人马特斯（Jürgen Matthes）向德新社表示：“这方面需要有更大的透明度，特别是那些深受中国市场影响的德国企业。”

当地生产取代德国出口

对约30家有对华业务的德国大企业进行的不具代表性的问卷显示，明显多数企业希望在2030年以前通过在中国当地的生产取代从德国的出口。

调查认为，这一点值得关注。墨卡托中国研究中心的首席经济师曾林（Max

Zenglein）向路透社表示：“这样的计划可能会削弱未来德国出口的前景。从中期来看，可能会影响德国作为产地的角色以及与对华、对亚洲出口相关的就业岗位。”就在几年前，通常的理论还认为，对华投资也有利于德国自身作为生产产地。“但如今我们不得不确认，生产当地化无论是在中国，还是在世界其它地区，从中长期来看，都将影响到德国的出口。”

因此，中国作为德国出口的“增长引擎”其意义未来可能会减弱。据德国经济研究所的一项分析，2018年，德国经济总量的2.7%以及总就业的2.4%直接或间接地取决于对中国的出口。如今这两个比例可能均占到3%左右。

德国对华逆差创纪录

据德国国家统计局的数据，去年，中国再次成为德国最重要的贸易伙伴。从中国进口的商品比前一年增加33.6%，达到1911亿欧元。但德国对华出口的商品则仅增加3%，达到1068亿欧元。因此，德国对华贸易逆差达到创纪录的843亿欧元。2022年德国对外出口最多的国家是美国，其次是法国和荷兰，之后是中国。

“体制的对立”增加

2019年，德国工业联合会曾发布对华新立场文件。文件中称，与中国的竞争是“体制的竞争”，是自由、开放与社会市场经济模型与中国国家控制下的经济模型之间的竞争。如今最新的调查中称“体制的对立”增加。

调查称，中国仍是德国企业重要的投资目的地，但在习近平主席任下，对德国企业的框架条件发生很大变化。调查中称，中国的长期经济政治目标是，到2049年成为世界领先的工业和技术国家。“中国对外国特别是西方的技术依赖性要减少。与之相反，世界经济应更加依赖中国技术和中国销售市场。”

其中的具体措施及思路包括，有针对性的海外收购、中国企业更多自主创新，以及外国在华企业更多在中国本地生产以及研发等。这些措施将透过“有吸引力的政策、本地生产的规定以及政治压力”综合影响而实现。

（德新社、路透社）

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