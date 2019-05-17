调查：德国对中国投资者疑心最重

（德国之声中文网）根据慕尼黑经济信息研究所（Ifo）本周一公布的一项对经济专家的问卷调查结果，尤其是在美国和欧洲，中国的企业并购行为受到质疑；在新兴国家和发展中国家，人们则看好中国人的投资行为。

该研究所询问了全球约千名经济界人士，了解他们相比来自其它国家的投资人对中国直接投资的看法。调查结果是，五分之四的德国受调查者对中国投资人比对其他外国企业并购者持"稍稍更负面的"或"明显更负面的"态度。这样，与澳大利亚、加拿大、比利时、法国和荷兰一样，德国属于最大的中国怀疑者。

根据该问卷调查结果，欧盟平均有66.2%的经济界人士对中国投资持负面看法，美国是78.4%。调查结果显示，在全球范围，中国名声不佳：持负面看法的总平均值是57.0%。

新兴国家和发展中国家的经济专家们则称，中国投资在他们所在国家那里颇受欢迎。在埃及、阿塞拜疆、亚美尼亚、厄瓜多尔、尼日利亚、菲律宾等国，对中国投资人和其它国家投资人的看法无甚区别。在希腊和立陶宛，情况相同。而在另一些国家，中国投资人甚至比其它外国投资人更受待见，例如，巴基斯坦、格鲁吉亚、土耳其以及俄罗斯就是这样的国家。

凝炼/乐然（德新社、法新社）