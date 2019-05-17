 调查：德国对中国投资者疑心最重 | 经济纵横 | DW | 21.05.2019

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经济纵横

调查：德国对中国投资者疑心最重

本周一（5月20日）公布的一项问卷调查结果显示，中国投资人在西方不受欢迎。德国亦不例外。

Chinesische Währung (picture alliance/dpa)

（德国之声中文网）根据慕尼黑经济信息研究所（Ifo）本周一公布的一项对经济专家的问卷调查结果，尤其是在美国和欧洲，中国的企业并购行为受到质疑；在新兴国家和发展中国家，人们则看好中国人的投资行为。

Dubrovnik Wirtschaft (picture-alliance/PIXSELL/G. Jelavic)

今年4月，李克强及其随行的庞大经济代表团出席在克罗地亚举行的16+1峰会。

    

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去年，中国在美国直接投资锐减83%。随着美中贸易争端和谈判陷入僵局，全球两个最大经济体之间猜疑增加。 (08.05.2019)

中国总理李克强正在克罗地亚寻求加强双方经贸合作的可能性，布鲁塞尔则担心，中东欧国家会陷入中国的“债务陷阱”，从而最终导致政治依赖。 (12.04.2019)

它被预告为“克罗地亚历史上最大规模经济会议”："16+1"峰会。欧盟11个东欧、东南欧成员国和5个非欧盟成员国期盼着来自中国的大笔投资。 (10.04.2019)

许多外资在中国经营时都会被强制进行技术转让，这也成为美国总统特朗普持续关注、呼吁中国政府改善的问题。在人大会议第二天的记者会上，中国国家發展改革委官員再次强调，《外商投资法》将正面回应这个诉求。 (06.03.2019)

意大利是首个与中国签署“一带一路”意向协议的G7成员国，引发了巨大争议。本周，该国总理孔蒂还要飞赴北京参加一带一路峰会。而该国北部的小城瓦多，早已在3年前引入了中国资本，大规模扩建港口基础设施。 (24.04.2019)

 

该研究所询问了全球约千名经济界人士，了解他们相比来自其它国家的投资人对中国直接投资的看法。调查结果是，五分之四的德国受调查者对中国投资人比对其他外国企业并购者持"稍稍更负面的"或"明显更负面的"态度。这样，与澳大利亚、加拿大、比利时、法国和荷兰一样，德国属于最大的中国怀疑者。

根据该问卷调查结果，欧盟平均有66.2%的经济界人士对中国投资持负面看法，美国是78.4%。调查结果显示，在全球范围，中国名声不佳：持负面看法的总平均值是57.0%。

新兴国家和发展中国家的经济专家们则称，中国投资在他们所在国家那里颇受欢迎。在埃及、阿塞拜疆、亚美尼亚、厄瓜多尔、尼日利亚、菲律宾等国，对中国投资人和其它国家投资人的看法无甚区别。在希腊和立陶宛，情况相同。而在另一些国家，中国投资人甚至比其它外国投资人更受待见，例如，巴基斯坦、格鲁吉亚、土耳其以及俄罗斯就是这样的国家。

凝炼/乐然（德新社、法新社）

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