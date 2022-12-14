调查：德国在5G方面越来越依赖华为

（德国之声中文网）德国电信咨询公司Strand Consult的一份最新调查报告指出，尽管对中国参与重要基础设施建设存在顾虑，德国对华为的5G无线接入网络设备（RAN）的依赖较以往更甚。

在美国的庞大外交压力下，许多欧洲国家出于安全考量，已禁止中国企业全面或部分参与其5G网络建设。而根据电信咨询公司Strand Consult的调查，华为占德国5G RAN（智能手机连接网络的基地台和相关基础设施）的59%，高于4G网络的57%。

这份调查报告将于下周发布。据路透社看到的内容，该份调查概述了中国的华为和中兴在欧洲各地推出下一代移动网络中的作用。报告特别指出，地区最大经济体德国继续依赖其重要贸易伙伴中国。

「有迹象指出，德国并未严肃看待中国构成的安全威胁。」该份研究将其与北溪2号天然气管道作比较，反对者长期以来一直批评它的安全风险，但柏林此前则一直辩解称俄罗斯不会将能源作为武器。

华为一再否认其设备存在安全风险，并指责华盛顿出于保护主义，帮助无法与其技术和价格竞争的美国企业。华为并未立即回复对该份报告的置评请求。

德国议会2021年4月23日通过「IT-安全法2.0」。这部又被称为 「华为法」的法律为华为等下一代网络的电信设备制造商设置高门槛。根据这项立法，若供应商声明不实、不支持安全审计或未能及时报告或修补漏洞，个别的资讯科技（IT）零组件或整个公司都可能会被禁，并被宣布为不受信任的公司。

德新社报道称，该法律旨在保护重要的基础设施，如移动和能源网络。如果一家制造商是由外国政府控制，或参与了被认为是危险的活动并向德国提供有关安全的部件，德国内政部就有将其排除在外的权力。

联邦网络局对路透社表示，现行法规对核心组件和RAN的规范有所区别。批评者认为，法规对处理敏感数据的核心网络的要求最为严格，但核心网络与RAN基础设施密不可分，两者都可能构成安全风险。

联邦网络局并未对高比例的中国部件是否会构成安全威胁作出回应。

执政党社民党议员齐默曼（Jens Zimmermann）指责电信运营商只遵守法律的最低要求，而不是落实其精神：「如果这种态度持续，我们必须收紧法律框架。」

华为在柏林的市场份额高于北京

Strand Consult的报告显示，德国并非唯一在5G网络中增加使用中国制RAN设备的国家。

与此同时，许多欧洲小国，特别是北欧及爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和斯洛伐克等东欧国家完全不使用华为相关设备。报告作者斯特兰德（John Strand）对路透社表示，在上述部分国家中，运营商主动选择非中国供应商，以迎合谨慎的客户。

报告也指出，华为在柏林的市场份额高于北京。该公司在北京面临来自国内对手中兴的强烈竞争。

德国《商报》今年7月底曾披露，德国对中国移动网络技术的依赖不亚于对俄罗斯天然气的依赖度。德国内政部当时证实，柏林政府可能会禁止网络运营商使用中国制造的「关键零部件」。即便一些零部件已经被安装使用，但内政部保留责令运营商拆除「不值得信任的」制造商提供的零部件的权利。

在美国政府11月26日以国家安全考虑为由对5家中国电信设备制造商下达禁令后，德国经济部12月初表示，不打算仿效美国全面禁止华为等中国电信设备制造商生产的产品，将继续依照个案的不同状况做出决定。据路透社报道，德国经济部一份长达140页的战略文件建议，应更进一步允许禁止专制国家的供应商为电信和信息技术以及其他关键基础设施，如运输或水、粮食供应的设施生产零部件和产品。

绿党议会党团副主席冯·诺茨(Konstantin von Notz)表示： 「我们需要对与专制国家企业的商业合作进行全面审查」。他认为需要采取更积极主动的方式，以确保德国在「面对俄罗斯和中国这样的国家时」的主权。

（路透社、德新社等）

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