调查：德国企业对华“去风险”成效可圈可点

（德国之声中文网）“去风险”是近年来有关德中经济关系的讨论中最多被提及的关键词。俄罗斯对乌克兰的侵略战争使得德国经济对于中国的依赖性也成为审视对象。根据德国ifo经济研究所的一项最新调查研究，在某些工业领域，“去风险”已经取得显著成效。
该研究所今年2月对企业进行的代表性问卷调查显示，在工业和贸易领域仍然依赖中国原材料和商品的德国企业比例已经分别降低至不到40%。这一比例比上一次进行该调查时——也就是在乌克兰战争爆发之前不久——有了明显下降。
其中“去风险”成效最为显著的是家具制造和汽车制造业，这两个行业中依赖于来自中国的重要原材料或中间产品的企业比例分别降低了29个和17个百分点。
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相比之下，德国化工产业不仅没有“去风险”，反而对中国更加依赖了——该领域46%的受访企业表示依赖于中国的供货，比2022年调查时还提高了5个百分点。几天前德国另一大知名经研机构——位于科隆的IW经济研究所发布的报告也指出，在化工和电子产品领域，德国企业未能降低对于中国的依赖性。
供应链多元化和政治风险
另外值得一提的是，不少德国企业在中国设有自己的生产基地，并且从这些生产基地获取重要的中间产品，这些企业所占的比例与2022年相比几乎没有发生变化。
此外，与ifo研究所在俄乌战争爆发前夕进行的问卷调查结果相比，未来希望继续减少从中国进口的企业所占比例也有所下降。在工业和贸易领域，目前有这种想法的企业占了不到40%。
该报告指出，在这一背景之下，欧洲以外可以取代中国的供货地区越来越受重视，而相比之下德国本土或者欧洲内部的替代选项却较少被纳入考虑。
除了普遍的供货渠道多元化趋势之外，政治不确定性的增加也成为企业计划减少从中国进口的主要原因之一。2022年有41%的受访企业将政治因素列为减少从中国进口的主要原因之一，而到2024年这一比例已经升至65%。
ifo研究所的这份报告最后总结指出，对于许多德国企业来说，供应链条的多元化仍然是一个重要的战略目标；但同时也必须注意到的是，德国工业企业在中国的直接投资是促使德国从中国进口产品的一个重要因素，而且具有一定的稳固性。德国政府如果要推动贸易多元化的进程，必须要将对外直接投资纳入关注视野。
（ifo经济研究所）
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谁发明了 “去风险”？
冯德莱恩智库演讲
2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”
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谁发明了 “去风险”？
对华关系新的关键词
冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。
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谁发明了 “去风险”？
依赖是个“好选择”？
德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。
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谁发明了 “去风险”？
肖尔茨是始作俑者？
有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。
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谁发明了 “去风险”？
金融术语
“去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。
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谁发明了 “去风险”？
沙利文：免受胁迫
华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”
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谁发明了 “去风险”？
跨大西洋共识
德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”
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谁发明了 “去风险”？
G7峰会余音
5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”
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谁发明了 “去风险”？
北京：不要“鹦鹉学舌”
对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”
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谁发明了 “去风险”？
李强斥“伪命题”
中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。
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谁发明了 “去风险”？
走入欧盟对华战略
共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。
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谁发明了 “去风险”？
德国首份对华战略
2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。