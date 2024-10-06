调查：德国三分之一人口愿意退休后继续工作

德国政府正在推出旨在鼓励人们延长工作年限的经济激励政策，为此进行的调查显示，大约三分之一的人口有退休后继续工作的意愿。

(德国之声中文网)德国约有三分之一的雇员愿意在达到法定退休年龄后继续工作，但同时，66%的雇员则不愿意延长工作年限。这是根据德国经济研究所一项调查得出的结果。该调查询问了5060名雇员，旨在了解哪些因素对他们是否提前或延后退休的决策起到作用。

目前德国的法定退休年龄是65周岁。调查显示，55岁以上的人群比30岁以下的群体，更能接受超过法定退休年龄后继续工作；而延长工作时间的动机差异很大。此外，拥有大学学历的雇员和管理人员对退休后继续工作更持开放心态，相对而言，没有受过正规职业教育、或者不承担管理责任的雇员更希望到年龄即退休。

根据这项调查，职业状态也影响雇员的态度：那些对工作满意度搞、且投入热情的人明显愿意继续工作。许多在职人员认为，收入因素并不占据重要地位。调查表明，"对退休后需要额外收入的担心，并未对推迟退休的决策产生重大影响。"

目前，德国政府计划通过提供经济激励措施来延长雇员的工作时间。从2025年起，至少多工作一年的雇员将获得一次性发放的"延迟退休奖金"，这笔奖金将在他们正式退休时一次性支付。

根据德国养老保险机构的数据，截至2022年底，在1860万退休人员中，大约有135万没有真正退休。由于人口结构的原因，这一群体的规模还在不断扩大。

（天主教通讯社等）

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