调查：当经理压力山大，职员不想晋升？

（德国之声中文网）根据一项最新的问卷调查，德国大多数职员并没有兴趣担当领导责任，只有7%的受调查者表示，希望在未来的五到十年担任领导职务。波士顿咨询公司（BCG）的顾问、研究报告的撰写人鸿克（Nicolas Hunke）对德新社表示："在德国，管理层职位似乎并不是很吸引人。"

调研团队对来自五个国家的大约5000名管理层人士和普通职员进行了问卷调查。除了德国之外，研究人员还询问了解了中国、法国、英国和美国就业人员的职业规划。

在德国的受调查者当中，82%的管理人员认为，如今担任高管职位比过去要难得多。法国和英国在这方面的情况与德国类似，分别有85%和83%的人认为"经理不好当"。尽管如此，与其它四个受调查国家相比，德国的管理人士还算是能够相对更好地应对自己的领导角色。

BCG咨询公司的鸿克表示："德国的调查结果显示，德国的领导型人才与其它西方国家的相比，自我感觉在领导层能够做得心应手的比例略微高一点。"

比如法国和英国的经理人感受到工作压力过大的比例（分别是74%）就高于德国（64%）。此外，德国的公司高管当中只有34%受访者表示，自己感觉到难以胜任职责，而在法国（51%）和英国（60%），这一比例明显明显更高。

但是在另一方面，在德国人心目中对于管理人才的印象却不够"与时俱进"。鸿克指出，至今仍然有很多人认为，公司高管无非就是负责协调和决策工作，"更甚者还有人认为经理就只是分配活儿，自己并不干什么实质性的工作"。因此在这种印象的影响下，很多受访者认为，管理层的职位对于自己的职业发展来说并没有多大吸引力。

很多中层管理职位的受访者总体上感觉不佳。"这并非新现象--他们在专业人才和管理人才两种角色之间有些自我迷失"，鸿克表示。但是这其中值得注意的新表现是，很多人意识到，这样的模式不能长久持续下去。比如就有很多部门经理人士在受访时表示，相信自己的职位将来会"消失"。

研究者建议企业正视这一问题。公司必须要采取措施，提高职位晋升对于职员的吸引力，这样才能长久地留住人才。鸿克表示："我们认为，未来企业管理层和经理的角色会发生巨大的转变。随着更多现代工作方法的引入，作为经理需要应付的纯协调性的工作越来越少，但是相应也会产生一些更具有实质内容的新职责。"

未来的企业管理层将不会搞"一言堂"，新的工作模式，比如灵活化的工作方法，还有替代性的晋升模式（比如走专家路线），都可以是解决上述问题的途径。根据调查结果，德国37%的公司高管表示根本不想再工作了--这一比例也是所有受调查国家中最高的。

从各国的整体调查结果来看：81%的受访经理人表示，自己的工作比过去几年更难做了。37%的高管坚信，自己的职务在目前这种形式下撑不了几年就会消失。也正因为经理的职位不再具有吸引力，所以只有9%的受访者表示希望在未来的五到十年里晋升到管理层。

不过该调查未能分析具体是哪些行业的企业职员和高管感受到的压力更大。尽管如此，在德国仍然有40%的受访者表示未来愿意留在管理层。在法国、英国和美国这一比例都更低。中国的情况与之相反：70%受访中国高管表示，未来仍然愿意担当领导角色。

雨涵/任琛（德新社）