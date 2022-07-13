调查委员会：冲击国会山是特朗普的战略部署

（德国之声中文网）美国国会调查委员会成员、民主党议员墨菲（Stephanie Murphy）说，"证据证明，（冲击国会山）不是一时冲动发出的呼吁，而是有的放矢的战略"，她认为，因此结论也再清楚不过，"特朗普总统1月6日在演讲中呼吁支持者向国会山挺进，是在落实他的计划。"

其实此前，特朗普就已号召信众1月6日前往首都华盛顿。他在2020年12月19日发推写道，1月6日首都举行大型抗议活动，"来吧，会很疯狂！"

公开的听证会上，作为特朗普支持者，阿莱斯（Stephen Ayres）表示，他原先没有计划前往国会，特朗普演讲后，他才改变了主意。他说，特朗普的讲话激起所有听众极大的愤怒。大家都想，应该游行过去，"你知道吗，他说，他将同我们在一起。"

阿莱斯在冲击国会山那天，属于打砸抢那类暴徒。他说，那时，他完全相信总统选举过程中出现了欺骗行径，而今天，他不再相信，这是因为，他远离了社交媒体，开始自主调查。

调查委员会还警告前总统特朗普不可向证人施压。在周二听证会结束后，共和党籍的切尼（Liz Cheney）说，特朗普试图同一名尚未作证的证人联络，但受到证人的回绝，这名证人不但没有答复特朗普，还将此事通知了律师。切尼表示，"我再说一篇，影响证人证词的任何企图，都会受到我们的高度重视。"切尼说，该事件已通报给司法部。影响证人是违法行为。

特朗普前高参班农（Stephen K. Bannon）曾在9个月前也收到冲击国会山调查委员会的传票，要求其作证。上周六（7月9日），班农在拒绝多次后答应出庭，否则，他将面临司法程序或者罚款。据《纽约时报》报道，一直以来，班农态度强硬，曾叫嚣，"让司法部的刑法处置见鬼去"，但鉴于可能的2年牢狱，以及高额罚金，特朗普最终还是授权班农出庭作证。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



（综合报道）

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