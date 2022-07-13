 调查委员会：冲击国会山是特朗普的战略部署 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2022

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时政风云

调查委员会：冲击国会山是特朗普的战略部署

美国前总统特朗普策划了支持者冲击国会山事件，在同右翼集团通话时，特朗普特意提到这点。这是美国国会相关调查委员会做出的结论。

USA Washington | Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol

DW.COM

美国国会山暴乱事件调查委员会本周三（3月2日）表示，前总统特朗普和其团队在试图阻止国会认证2020年大选结果时参与了“犯罪阴谋”，并试图通过推迟认证操纵选举结果。

今年年初爆发的暴力冲击国会大厦事件仍然是美国调查机构关注的重点。特朗普的前首席战略顾问班农拒绝出庭作证，如今将要面对司法惩罚。

（德国之声中文网）美国国会调查委员会成员、民主党议员墨菲（Stephanie Murphy）说，"证据证明，（冲击国会山）不是一时冲动发出的呼吁，而是有的放矢的战略"，她认为，因此结论也再清楚不过，"特朗普总统1月6日在演讲中呼吁支持者向国会山挺进，是在落实他的计划。"

其实此前，特朗普就已号召信众1月6日前往首都华盛顿。他在2020年12月19日发推写道，1月6日首都举行大型抗议活动，"来吧，会很疯狂！"

公开的听证会上，作为特朗普支持者，阿莱斯（Stephen Ayres）表示，他原先没有计划前往国会，特朗普演讲后，他才改变了主意。他说，特朗普的讲话激起所有听众极大的愤怒。大家都想，应该游行过去，"你知道吗，他说，他将同我们在一起。"

阿莱斯在冲击国会山那天，属于打砸抢那类暴徒。他说，那时，他完全相信总统选举过程中出现了欺骗行径，而今天，他不再相信，这是因为，他远离了社交媒体，开始自主调查。

USA Washington | Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol

阿莱斯（左）在宣誓作证

调查委员会还警告前总统特朗普不可向证人施压。在周二听证会结束后，共和党籍的切尼（Liz Cheney）说，特朗普试图同一名尚未作证的证人联络，但受到证人的回绝，这名证人不但没有答复特朗普，还将此事通知了律师。切尼表示，"我再说一篇，影响证人证词的任何企图，都会受到我们的高度重视。"切尼说，该事件已通报给司法部。影响证人是违法行为。

特朗普前高参班农（Stephen K. Bannon）曾在9个月前也收到冲击国会山调查委员会的传票，要求其作证。上周六（7月9日），班农在拒绝多次后答应出庭，否则，他将面临司法程序或者罚款。据《纽约时报》报道，一直以来，班农态度强硬，曾叫嚣，"让司法部的刑法处置见鬼去"，但鉴于可能的2年牢狱，以及高额罚金，特朗普最终还是授权班农出庭作证。

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    袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

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    在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

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（综合报道）

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