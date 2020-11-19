调查:如果中美冷战 八成德国人支持柏林保持中立

（德国之声中文网）美国大选一定程度上改变了德国人对于大西洋彼岸这个传统盟友的看法：德国科尔伯基金会（Körber-Stiftung）的一项问卷调查显示，53%受访者表示，他们对于美国民主制度的信任程度减弱，只有34%认为自己更加信任美国的民主了。这项主题为“干预还是克制？”的问卷调查还显示，略微超过半数的德国人（51%）认为，不管是德国还是整个欧洲，都应该减少对于美国的依赖性。

期待拜登助力德美关系回到正轨

其实在四年前特朗普当选为总统之后奉行的一系列“美国优先”政策，已经给德美关系造成了严重的影响。根据该基金会今年4月进行的问卷调查，德国人对于美国的好感度下降到了令人吃惊的程度，在回答“德国应该跟美国还是跟中国保持更紧密的关系”这个问题时，选择“美国”这个选项的比例（37%）竟然跌至和选择“中国”的比例（36%）几乎持平。这一调查结果在5月份发布之后，也在德国舆论界引起了巨大争议。

不过拜登赢得美国大选的胜利，让不少德国人对于跨大西洋关系重拾信心。78%的受访者认为，拜登上任之后，德美关系应该会逐步回到正常轨道。尤其是和今年9月份，也就是大选前夕进行的问卷调查结果相比，这一转变尤其明显：当时79%的德国民众对德美关系的评价是“很差”或者“比较差”。不过这种对于双边关系恶化的感受显然只存在于德国这一边，因为根据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）进行的调查，超过7成的美国人仍然认为德美关系“很好”或者“还不错”。

《海尔布隆之声报》（Heilbronner Stimme）报道指出，拜登任命布林肯（Anthony Blinken）作为新政府国务卿的候选人，也给大西洋彼岸带来了希望。布林肯曾经在奥巴马政府内任职，被视为是对欧洲友好的政治人物，因此德国方面也对他寄予厚望。科尔伯基金会国际政治部主任穆勒（Nora Müller）指出：“过去的四年虽然对于跨大西洋关系来说是一场严峻的考验，但是大多数德国人对于拜登上任之后双边关系正常化充满了希望，这显示：之前的损伤并非是不可修复的。”

拜登任命布林肯为国务卿的候选人

对中国的好感度下滑

如果说4月份的调查得出“德国人亲中疏美”这样的结论令人大跌眼镜的话，这次调查得出的结果则发生了明显变化：今春还有36%的受访者认为与中国保持紧密合作更加重要，而到9月份这一比例就跌至27%。与之相应的是，认为与美国之间的伙伴关系更为重要的比例也从4月份的历史最低点37%，回升到了56%。

科尔伯基金会的出版物《柏林脉搏》（The Berlin Pulse）最新一期也研究了中美之间发生“新冷战”的可能性，并且相关问卷调查也询问了德国人对于这种情况下德国应该如何应对的态度。40%的德国受访者认为，中美对峙局面有可能会演变为一场冷战；回答不太可能的比例有42%。与2019年的调查结果相比（35%认为可能，48%认为不可能），德国人对于中美关系的进一步恶化持更加悲观的态度。







接下来关键的问题来了：如果中美之间真的爆发新冷战，德国应该站在哪一边呢？大多数德国人的回答是：不选边站。82%的受访者对科尔伯基金会表示，他们认为德国最好保持中立。——至于这样的选择具有多大的可操作性，可能就是另一个话题了。

对于德中双边关系，46%的受访者对于中国日益增长的影响力持中立态度，43%持负面看法，只有10%的人认为这是一件好事。

对民主充满信心

即使面临种种国际挑战，德国人仍然对于民主坚信不疑。85%的受访者认为，与非民主国家相比，民主国家能够更好的应对各种危机挑战，比如瘟疫流行或者是气候变化。此外，51%的德国人认为，德国应该禁止非民主国家在德国投资基础设施项目；42%的人反对。

该问卷调查于今年9月和11月分别进行，访问对象是1058位具有选举资格的成年德国人。调查报告中有关美国民众态度的问卷数据来自皮尤研究中心。

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