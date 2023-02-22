调查：如何看乌克兰战争，各国差别大

（德国之声中文网）智库机构欧洲对外关系协会（ECFR）最新发布的一份研究分析显示，有关乌克兰战争，西方国家公众对一些关键问题的主流看法与世界其他国家有着显著区别。

例如对战争结局的预期，38%的欧盟国家受访者认为，乌克兰应该收复所有被侵占领土，尽管这意味着战争会持续更长时间、伤亡更多；在英国和美国，持同一看法的民众比例分别为44%和34%。在英美受访者中，略高于二成的人希望尽快结束战争，尽管这会让乌克兰损失领土。在欧盟国家，这一比例为30%。

然而在中国，42%的受访者认为战争越早结束越好，乌克兰可以付出领土代价，在印度和土耳其这一比例更高达54%和48%。只有23%的中国受访者认为，乌克兰应该收复所有失地，在印度和土耳其，这一比例分别是30%和27%。

俄罗斯仍然是"伙伴"

问卷结果还显示，普京发动的侵略战争以及俄罗斯在战场上的失利，似乎并没有造成非西方国家公众对该国产生负面看法。

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在对俄罗斯立场的问题上，35%的中国人认为俄罗斯是与本国利益和价值观相近的盟友，44%的人认为俄罗斯是一个必须与之进行合作的战略伙伴。在印度受访者中，相关比例分别为51%和29%。

而在欧美，将俄罗斯视为盟友的人比例不到5%，明显超过半数的受访者认为俄罗斯是与本国处于冲突中的敌对方。同时，在中国、印度和美国都有约15%的受访者认为俄罗斯是一个需要与之竞争的对手。

面对"从冲突现状看，你认为俄罗斯比你此前设想更强还是更弱？"的问题，77%的中国受访者选择"更强"或"依旧相当强"，在印度和土耳其，选择这两项的比例分别为77%和73%。而在英、美，均有超过半数受访者认为俄罗斯"原本就弱"或"更弱"，欧洲国家这一比例为46%。

世界秩序走向何方？

报告作者认为，这表明，乌克兰战争进行到一周年之际，"美国和它的欧洲盟友重新找回了坚定团结，但他们的看法与世界其他地方之间的鸿沟越来越大"。

被问到"你认为美国为什么支持乌克兰？"有45%的中国受访者认为美国是为了"维护西方的主导地位"，20%的人认为美国是要保卫自己的安全，在土耳其，相关比例分别是30%和35%。

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至于欧洲为什么支持乌克兰，40%的中国受访者认为是为了"维护西方的主导地位"，24%的人认为欧洲是要保卫自身的安全，在土耳其，相关比例分别是27%和40%。在欧洲国家，则有45%的人认为援助乌克兰就是保卫自己。

纳入问卷的欧盟国家包括德国、法国、意大利、丹麦、西班牙、葡萄牙、波兰、爱沙尼亚、罗马尼亚。该项调由有欧洲对外关系协会（ECFR）与牛津大学合作，共在15个国家对2万名受访者进行问卷。

调查得出的另一个结论是，无论在西方还是非西方国家，多数公众都认为，美国主导的自由主义秩序正走向衰败。

在美国和欧洲，很多人认为世界会重返两极格局，这次是美国和中国的竞争和对峙下。而在西方以外的国家，例如中国、印度、俄罗斯，人们认为未来的世界秩序是多极的，西方可能仍将是最强的一极，但不再保持主导的霸权，而只是多极中的一个。

（ecfr.eu,南德意志报）

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