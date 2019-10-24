 调查：大部分德国人希望北约开除土耳其 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2019

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时政风云

调查：大部分德国人希望北约开除土耳其

一份最新问券显示，58%的德国人因土耳其入侵叙利亚而希望将安拉卡开除出北约，而更多人认为经济制裁和武器禁运更为有效。

Türkei Rede von Präsident Erdogan während einer Zeremonie in Istanbul. (picture-alliance/dpa/Turkish Presidential Press Service)

土耳其总统埃尔多安

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美国总统特朗普(Donald Trump)昨日宣称，土耳其停止在叙利亚东北部的军事行动是他的功劳。他将取消对土耳其的制裁。于此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格警告，美国从叙利亚撤军后，北约必须继续对抗「伊斯兰国」。对于德国防长建议在叙利亚设置国际安全区的提议，他认为是可行的政治解决方式。 (24.10.2019)

(德国之声中文网)大部分德国人认为，鉴于安卡拉在叙利亚北部发动军事攻势，北约理应开除土耳其。这是本周二公布的一份调查结果。

德新社委托进行的YouGov调查在今年10月25日至30日之间问询了2000多人。其中58%的人认为，29个国家组成的北大西洋公约组织应该废止土耳其的成员身份。只有18%的人表示不支持这一主张。

很多德国人希望政府对安卡拉采取更为严厉的立场，61%的被调查者说，柏林应对埃尔多安领导的国家实施经济制裁，69%的比例认为德国应彻底禁止向土耳其出售武器。

土耳其于今年10月向叙利亚北部派兵之后，柏林降低了向土耳其的军火出口量，但没有完全禁运。

北约宪章虽然包含成员国主动要求退出该组织的条款，但却没有开除某一成员国的机制。因此，开除程序将会复杂而漫长，必须得到全体成员国的批准。

 

在德国，在野的左翼党中有很多成员呼吁北约开除土耳其，参与执政的社民党议会党团主席米策尼希（Rolf Mützenich）也公开质疑安卡拉的北约成员国地位。

Nato Logo (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

不过，前社民党主席加布里尔（Sigmar Gabriel）却在《每日镜报》表示，如果北约开除土耳其，那么欧盟东部边界将出现"新的严重安全隐患"。

北约上周国防部长会议期间，多国代表都强调土耳其作为东、西方之间的桥梁作用。此外，土耳其是美国之后北约中拥有士兵最多的国家，多年来为稳固这个联盟的军事能力做了很大贡献。

安卡拉同北约之间的关系数月以来处于紧张状态，因为今年夏天俄罗斯将其S-400导弹系统卖给了土耳其。

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