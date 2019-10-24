调查：大部分德国人希望北约开除土耳其

(德国之声中文网)大部分德国人认为，鉴于安卡拉在叙利亚北部发动军事攻势，北约理应开除土耳其。这是本周二公布的一份调查结果。

德新社委托进行的YouGov调查在今年10月25日至30日之间问询了2000多人。其中58%的人认为，29个国家组成的北大西洋公约组织应该废止土耳其的成员身份。只有18%的人表示不支持这一主张。

很多德国人希望政府对安卡拉采取更为严厉的立场，61%的被调查者说，柏林应对埃尔多安领导的国家实施经济制裁，69%的比例认为德国应彻底禁止向土耳其出售武器。

土耳其于今年10月向叙利亚北部派兵之后，柏林降低了向土耳其的军火出口量，但没有完全禁运。

北约宪章虽然包含成员国主动要求退出该组织的条款，但却没有开除某一成员国的机制。因此，开除程序将会复杂而漫长，必须得到全体成员国的批准。

在德国，在野的左翼党中有很多成员呼吁北约开除土耳其，参与执政的社民党议会党团主席米策尼希（Rolf Mützenich）也公开质疑安卡拉的北约成员国地位。

不过，前社民党主席加布里尔（Sigmar Gabriel）却在《每日镜报》表示，如果北约开除土耳其，那么欧盟东部边界将出现"新的严重安全隐患"。

北约上周国防部长会议期间，多国代表都强调土耳其作为东、西方之间的桥梁作用。此外，土耳其是美国之后北约中拥有士兵最多的国家，多年来为稳固这个联盟的军事能力做了很大贡献。

安卡拉同北约之间的关系数月以来处于紧张状态，因为今年夏天俄罗斯将其S-400导弹系统卖给了土耳其。