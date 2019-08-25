调查：大多数德国人感到被边缘化

（德国之声中文网）这是从事国际市场研究的咨询公司益普索（Ipsos）的一项调查结果。 63％的受访者认为社会出现分化。60％的人认为，传统的政党不关注他们的意见和看法。

当被问及德国是否需要一位强大的领导人来保护其利益免受富人和有权势者的冲击时，只有不到四分之一的人表示赞同。而几乎一半的受访者明确表示反对。

冷漠的社会政策

越来越多的德国人怀疑是否有大众政党代表其利益，或者他们是否也受益于国家的富裕水平。德国益普索咨询公司政治和社会研究部负责人格林（Robert Grimm）说： "该数据证实了我们最近几年所看到的深刻的政治变化"。

另一方面，很多德国人基于对极权主义政权的丰富经验，认为即使有一位强有力的领导人也不可能解决问题。因此，这个社会政策冷漠的国家正在从一个不受欢迎的目标联盟转向下一个，而不是认真地寻求新的社会契约。

该调查项目对27个国家的18000多人进行了询问。德国的这个趋势在其他地方也有。

贫穷在德国是什么模样？ 高楼下的昏暗前景 这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

贫穷在德国是什么模样？ 为“救济餐桌”做准备 不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

贫穷在德国是什么模样？ 多元化的贫穷 来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

贫穷在德国是什么模样？ 高龄志愿者 在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

贫穷在德国是什么模样？ 衰败的哈勒市 位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

贫穷在德国是什么模样？ 德国的“穷孩子” 上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

贫穷在德国是什么模样？ “不让孩子饿肚子” “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

贫穷在德国是什么模样？ 饭后要刷牙 “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

贫穷在德国是什么模样？ 流落街头 在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

贫穷在德国是什么模样？ 他的梦想 Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。 作者: Viola Röser



李京慧/苗子（德新社）