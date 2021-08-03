调查：台湾人普遍同情港人 但仅3成6支持移民

（德国之声中文网）香港因政治动荡及《香港国安法》引发移民浪潮，台湾因地理位置和文化接近，成为许多港人移居的热门地点之一。根据台湾当局统计，香港人士去年赴台湾居留人数共1万813人，创下历史新高。

美国《外交政策》杂志5日刊登一篇由南乐（Lev Nachman）丶莫哲暐（Chit Wai John Mok）等四名学者所撰写的有关台湾人对港人态度的分析文章。

今年5月，他们针对一千名台湾人所做的民调显示，有六成的台湾人支持香港的「反送中」运动，其中以年轻人和民进党的支持者为主。然而，虽然支持香港「反送中」运动，但当问及是否应对港人提出实质帮助时，台湾人看法分歧。

调查指出，有29%的人认为台湾有义务帮助港人，33%则反对，另外还有近四成的人态度暧昧，持中立意见。

为了协助香港人，台湾2020年7月成立了「台港服务交流办公室」专责处理香港人道援助工作，但到底帮助了多少人，陆委会曾对德国之声回应称，因港人人道援助工作事涉机敏，为保护受助个案的安全及隐私，避免协助机制受到干扰及渗透，不便对外说明受助个案数目及相关资讯。

学者分析称，民进党的支持者更倾向于支持香港人，有四成的人认为台湾有义务给予协助，但民进党支持者中，大部分都不认同援助港人是义务。

有别於西方国家，台湾没有完善的庇护机制，内政部早在2005年提出《难民法》草案，2016年通过初审，但至今没有进入二读程序。反对声音主要担心会有中国渗透，而台湾宪法表明港澳与大陆地区不属「外国」，若制定《难民法》就意味着要修订对有关地区的「国籍」定义，牵一发动全身。

台湾人：担心影响自身利益

针对为何台湾人对帮助港人看法分歧，学者在文中解释，台湾人对香港人与北京政府的对抗感到同情，是因为抵抗北京是台湾人认同的，但这种支持与希望与香港人分享资源，或与港人个人情感上的连结，本质上有所不同。

台湾对港人的帮助，最主要的方式即为赋予他们居留权。但该调查显示，台湾人对此态度模糊，有36%支持港人移民台湾，23%人反对，而抱持暧昧态度的人最多，占了四成二。

为何台湾人对港人移居台湾持矛盾态度，该文分析，可能是台湾人对香港人总体感到同情，但却又担心这麽多移民可能会影响自身利益。举例来说，台湾人认为在经济上台湾能从香港移民中受惠，但从个人角度出发，他们看到的是香港移民可能损害本地人的商业竞争力。

文中以房地产为例，台湾房价高丶与工资不成比例，对年轻人造成负担，港人移民则可能进一步导致房价高涨，因此只有25%的台湾人支持港人在台湾买房。

台湾学者曾对媒体称，港人数量仍没有多到能撼动台湾房市，但有建商可能利用该议题炒作房市。淡江大学产业经济系副教授庄孟翰曾撰文指出，港人在台居留势必购买不动产，不过所占整体市场比重可能不大，因此台湾房地产市场还是以内需为主，香港的变动应该不会造成太大冲击。

另外，文中也提及，无论党派丶台湾人认为，香港人大规模移居台湾，可能构成安全威胁，特别是来自中国的渗透和假讯息。而台湾政府也对此感到警觉，为避免中国大陆利用香港移民渗透台湾，台湾陆委会四月底曾表示正拟定紧缩未来港人赴台定居资格，增加「长期居留」申请的把关程序。

该文也提及一个令学者感到意外的发现，虽然仅有36%的台湾人支持港人移民台湾，但有43%的人支持应允许移民台湾的香港人投票，他们认为这显示一种公民民族主义，也就是「若成为台湾社会的一部分，就应该能够参与其中的政治」的想法。

（外交政策、德国之声等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。