卫星图像显示中国为制造核动力航母做准备

美联社报导引用一份调查称，中国在四川省乐山市郊区兴建的一座核反应堆设备将很快投入运行。从收集到的资料判断，该设备与制造核动力航空母舰有关。

（德国之声中文网）根据美联社获得的卫星图像和中国政府文件的最新分析，中国已经为大型水面战舰项目兴建了一个陆基核反应堆原型。迄今，这是中国政府正在向制造首艘核动力航空母舰迈进的最明显迹象。

加利福尼亚州蒙特雷国际研究院（MIIS）研究人员在调查四川省乐山市郊区的一处山地时，发现该处正在建造一个名为“龙威”的“核电发展项目”。他们得出的结论是，中国正在为一艘大型战舰建造一个反应堆原型。

“机密”级别的国防建设项目

蒙特雷国际研究院研究员路易斯（Jeffrey Lewis）说：“乐山反应堆原型是中国事实上正在研制核动力航空母舰的第一个明确证据。”根据卫星图像和公开文件，包括项目投标书、人事档案、环境影响研究报告，以及市民对施工噪音和过多粉尘的投诉，他们得出结论：中国当局正在四川省乐山市木城镇，建造一座用于船舰推进的原型反应堆。

采购文件显示，该反应堆将很快投入运行，它位于一个名为909基地的设施内。该基地由中国核工业集团公司下属的中国核动力研究设计院管理，负责反应堆工程研究和测试。

文件还显示，负责航母研发的中国舰船研究设计中心（也称701研究所）在核动力发展项目下采购了“用于安装在大型水面舰艇”的反应堆设备，并且此项目被列为“国防用途”。由此推断，这座大型反应堆可能是一款新一代航母的原型反应堆。

从2020年至2023年的卫星图像可以发现，反应堆设施附近房屋被拆除，并建设了与反应堆相连的取水设施。而蒸汽发生器和涡轮泵的合同显示，该项目涉及一个具备次级回路的压水反应堆。

此外，一份环境影响报告称“龙威”项目是“与国防相关的建设项目”，属于“机密”级别。目前，中国国防部和外交部均未回应美联社的置评请求。

中国第一艘自主设计与制造的航母“福建舰” 图像来源: Ding Ziyu/Xinhua/AP Photo/picture alliance

目标成为海军强国

中国海军是世界上士兵数最多的海军，且一直在加速实现现代化。为其舰队增添核动力航母将有助于中国建立一支真正的 “蓝水海军”，即能够在公海作战、在全球范围内与美国抗衡。位于华盛顿的卡内基国际和平基金会（CEIP）高级研究员赵通说：“核动力航母将使中国跻身一流海军强国的行列，目前仅限美国和法国具备此条件。”

中国第一艘航空母舰“辽宁舰”于2012年服役，改装自一艘苏联舰艇，第二艘航空母舰“山东舰”基于苏联的设计，由中国自主建造。 003型“福建舰”于2022年下水，是中国第三艘航空母舰，也是第一艘自主设计建造的航空母舰。

以上三艘航母均采用常规动力。今年3月，当中国人民解放军海军政委袁华智确认建造第四艘航空母舰时，曾被问及是否会采用核动力。袁华智当时仅表示“很快就会宣布”，但到目前为止还没有任何官方消息。

核动力舰将拉近中美海军实力

国际战略研究所（IISS）海军力量与海上安全高级研究员查尔兹（Nick Childs）说，中国“在航母发展上采取了渐进的方式，有一些野心将随着时间的推移而演变”。查尔兹表示：“核动力优势在于大幅提高航程，无需频繁加油，而且代表舰艇无需携带燃料，舰上就有空间为舰载机提供燃料和武器，从而扩大了舰载机的能力。”他补充说：“增加核动力将意味着中国在航母发展方面迈出了重要的一步，其舰载机将与美国海军的航母更加接近。”

卡内基国际和平基金会的赵通指出，核动力航母将使中国军队在战略热点地区（特别是包含大部分中国争议领土的“第一岛链”）的行动更具灵活性和持久力。

不过，也有专家持不同看法。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的高级研究员福纳乐（Matthew Funaiole）则认为，中国下一艘航舰更可能是福建舰的改良版本，并“渐进式改进”，而非核动力舰。

习近平的“复兴蓝图”

中国国家主席习近平已指示国防部门“建成世界一流海军”，并将成为海洋强国作为实现国家振兴的重要部分。中国人民解放军海军拥有超过370艘船舰和潜艇。此外，中国还具备强大的造船能力：根据美国国会的报告，中国造船厂每年建造数百艘舰艇，美国每年仅建造不超过五艘。

2019年12月，山东舰正式开始服役，图为位于海南三亚的服役典礼 图像来源: Li Gang/Xinhua/AP Photo/picture alliance

然而，美军目前拥有11艘核动力航母，数量仍远胜于中国。这使其能够在全球范围内，特别是在印太地区，保持多个打击群的部署。

另一方面，五角大楼开始对中国海军舰队的快速现代化产生警觉，包括新型航母的设计和建造。美国国防部在最近提交给国会的中国军力报告中指出，这（中国海军现代化）反映了中国对“海洋领域的日益重视及海军远距离作战需求的增加”。报告还提到，中国日益扩大的航母部队将延伸其任务群的防空范围，使其能够进行远离中国海岸线的作战行动。

（美联社）

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