调查：九成港人忧国安法 欲申请英国BNO签证

居英港人团体调查发现，受访315名市民中，近九成人计划申请英国海外护照（BNO）签证，当中近半数人有意尽快移居英国。人们担心港区国安法危害人身安全，又认为香港社会不复从前。
（德国之声中文网）今次是英国政府公布香港BNO签证后，首次有组织针对有关新计划进行港人移居英国意愿调查。英国政府下月起推出香港英国国民（海外）护照（BNO）签证，容许约540万合资格的BNO持有人及其直系亲属申请，可于英国定居五年，再为入籍铺路。
由英国驻港领事馆前职员郑文杰创立的英国港侨协会于今年九至十月间，以问捲形式访问315名香港人，近六成受访者年龄介乎24至40岁，大部分人拥有大专以上学历及在职人士，主要是从事金融、商业及资讯科技，过半数人月入高于香港的入息中位数，即港币18200元。
英国当地时间周五（12月11日）上午公布的调查结果显示，受访中的275人计划申请BNO签证，当中有45%受访者打算在明年一月底计划推出后尽快申请，八成人计划在新签证推出两年内申请并移居英国，研究发现的港人移居英国意愿比率，更高于英国内政部的政策影响评估。英国当局早前推算，预计BNO签证推出首五年，会有258000至322000宗申请，最极端情况会有超过一百万合资格香港人，在五年内移居英国。
另外，大部分受访者都是计划与伴侣或子女移民英国，亦打算透过BNO签证在英国定居五年后，再申请入籍英国。96%
受访者表示，移居英国是担心在香港国安法实施后危害人身安全，又认为现今香港社会情况不复从前。近七成人指移英为有更好居住环境，亦希望子女接受更好教育。
打算移英的受访者最担心在英国难以寻找居所、生活指数高及求职困难。九成人亦忧虑移居英国后人身安全仍受到威胁，担心中国或香港当局会损害以BNO移居英国香港人的利益或受到中国秘密特工渗透及监控。他们亦反对持有BNO身份的退休的香港警务人员可移居英国。
协会认为，随着英国政府进一步公布BNO签证的申请细节，加上香港近月再有多名泛民主派人士及示威者被捕及判刑，预料会进一步影响港人移英的意愿，建议英国政府预留足够人力资源处理大批签证申请，并成立跨部门工作小组跟进港人移英情况，例如处理学位的需求，让移英港人申请学生贷款及提供职业配对等。协会又建议，英国当局可酌情处理因去年反送中示威留下案底人士的申请，并确保移英港人不受人身安全威胁。协会稍后会将调查报告呈交至英国内政部。
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《港区国安法》激起千重浪，继英国停止与香港的引渡条约和封杀华为后，当局再公布新措施，为BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。中国旋即扬言反制，考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。
英国在7月1日明确表示，港版国安法严重违反了《中英联合声明》，英国将向BNO持有者提供入籍的可能。此举显然惹怒北京，中国外交部回应称，英国此举“既违背自身承诺，又违背国际法”。与此同时在美国、德国等地，也有建议政府向港人提供庇护的声音。