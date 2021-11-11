 调查：中国网民怎么看美国和中国？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2021

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调查：中国网民怎么看美国和中国？

美国卡特中心近期对3000名中国网民进行了调查，问询他们对于美国和中国国际形象的看法。结果显示，超过6成受访网民对美国的看法比较负面，同时，近8成对中国的海外形象很有信心。

Symbolfoto US-Beziehungen

（德国之声中文网）"中美印象"（U.S.-China Perception Monitor）网站近日刊登了美国卡特中心和调查机构RIWI合作进行的这次调查。其中指出，伴随着中美两个超级大国之间竞争加剧，两国民众之间的互不喜欢、互不信任似乎在增加。目前有大量调查（例如2021年2月的盖洛普民意调查以及近期的一次皮尤调查）考察美国人对中国的态度，"但对中国人对美国的态度的代表性调查却很少"，因此发起了这次评估。

该网站也表示，这次网上抽样调查是试调查，问卷只包含两个问题：

1)你对美国的看法如何？ (What is your view of the United States? )

2)你认为中国的国际形象如何？ (How do you think China is viewed internationally?)

第一个问题的答案选项为：非常正面（Very Favorable）、正面（Favorable）、负面（Unfavorable）和非常负面（Very Unfavorable）。

调查结果显示，62%的中国网民对美国持负面印象（负面为29%，非常负面为33%），大约37%的受访者持正面印象（正面为19%，非常正面为18%）。

第二个针对中国国际形象问题的答案选项包括：非常好（Very Favorably ）、好（Favorably）、不好（Unfavorably）和非常不好 （Very Unfavorably）。

绝大多数受访者（78%）认为中国国际形象不错；其中选择"非常好"的占46%，选择"好"的占32%。7%的人选择"不好"；11%的受访者认为"非常不好"；还有4%拒绝作答。

2002年，前美国总统吉米·卡特因其卡特中心的相关工作而获得诺贝尔和平奖

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卡特中心是1982年由前美国总统吉米·卡特及其夫人建立的非政府、非盈利组织。根据其网站介绍，该中心主要致力于通过解决冲突、推进民主、预防疾病等方式改善人们生活 。中美建交时，卡特是在任美国总统。

卡特中心在包括中国在内的数十个国家进行着项目，以改善当地人民生活水平。卡特中心的官方微博显示，卡特中心中国项目（China Program）旨在促进中美关系和中非关系。

对中国国际形象的感知 中外大相径庭

对于这个网络调查，"中美印象"刊登了美国卡特中心中国项目主任刘亚伟等学者的点评。

大多数受访的中国网民认为中国的国际形象不错

大多数受访的中国网民认为中国的国际形象不错

其中刘亚伟指出，这次抽样调查在不到一个星期内完成，样本超过3000人次，"从时间的角度看，这样的调查耗时很短。在信息发达的今天，要及时了解民意，时间是一个关键"。他同时表示，"做这样的调查，不需要在国内有任何合作伙伴，问卷也不需要层层审批"。另外，虽然这样的调查只在上网的人群中随机进行，但考虑到中国网民人数，"不能说这样的调查没有代表性和科学性"。"最后，这次试调查的结果似乎也能印证我们对中国民意的一些主观判断。"

刘亚伟写到，这次调查" 62%受访网民对美国持负面看法"的结果，低于他看到的其他一些数据。"更为有意思的是是对第二个问题的答复，它的结果是78%被采访的人认为中国的国际形象不错。这个结果与各类在其他国家进行的对中国的看法的民调结果大相径庭。其实，发达国家受访民众对中国的负面看法与中国受访民众看好中国国际形象的比列基本相同。对这一现象的解读或许能告诉我们中国国内信息传播的方式和力度及民众获得信息的渠道的细节。"

针对"中美印象"的相关推文，牛津大学贝利奥尔学院罗德学者、媒体人黃裕舜（Brian Wong）评论道："我对此感到非常担心，但并不怎么惊讶。显然，在不断升级的言辞和冲突中，需要对来自'另一方'（如果确实有的话）的看法有更多的敏感性。"

美国战略与国际研究中心（CSIS）中国研究项目主任白明（Jude Blanchette）也在“中美印象”网站说，人们在美国这样的发达国家看着这个结果，可能会认为这有点不切实际，但看看非洲、拉丁美洲和东南亚，情况就会发生变化，“当我们考虑中国的国际声誉时，重要的是我们这些‘西方人’不要假设全世界都赞同我们对北京的看法”。

（来源：中美印象）

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