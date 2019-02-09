调查：世界各地人们都认为美国是一大威胁

（德国之声中文网）根据设址华盛顿的皮尤研究中心（Pew Research Center）本周公布的问卷调查，认为美国的实力和影响对本国构成"重大威胁"的各国民众的比例与几年前相比明显上升。

在全球各大洲26个国家进行的这一调查显示，45%的受访者认为，美国的实力和影响是对他们国家的重大威胁。在特朗普开始执政的2017年，这一比例是38%，而在奥巴马任内的2013年仅为25%。与此同时，相信美国总统在国际事务上能够做出正确决策、以及对美国整体抱有好感的人的比例持续下降。

日韩最为担心 德法警惕大升

在至少18个国家，将美国视为威胁的民众比例自2013年以来有显著上升，包括德国（49%，上升30%）、法国（49%，上升29%）、巴西和墨西哥（上升26%）。这一趋势在特朗普上任之后十分明显。例如在德国和法国，从2017年到2018年，视美国为威胁的受访者比例分别上升了14%和13%，在加拿大和阿根廷上升了8%，在巴西和俄罗斯上升了6%。

也有一些国家出现了相反的发展。例如在西班牙，认为美国对该国构成威胁的受访者比例从2017年的59%下降到2018年的42%，但与2013年的水平（17%）相比仍高出很多。

在10个国家，至少近半数的受访者认为美国是对本国的重大威胁。其中比例最高的是韩国（67%）、日本（66%）和墨西哥（64%）。参加问卷调查的亚洲国家有日本、印尼、韩国和菲律宾。

气候变化被视为头号威胁

人们最怕的是什么？

在韩国，认为美国对本国构成重大威胁的人的比例为67%，与认为朝鲜核武是主要威胁的人的比例旗鼓相当。不过这并不是韩国民众担忧最多的问题，86%的韩国受访者认为全球气候变暖是是重大威胁，82%的人担心中国的实力和影响，74%的人对全球经济景气缺乏信心。

皮尤中心此次调查的中心问题是各国民众认为本国和全球面临哪些威胁。供选择的选项包括气候变化、伊斯兰恐怖主义、网络攻击、朝鲜核武、全球经济，以及美国、俄罗斯和中国三个大国的实力和影响。

从绝对数字看，气候变化是最让各国民众感到不安的问题。在问卷涉及的26个国家中，有13个国家的民众将气候变化视为全球面临的最大威胁；8个国家民众认为"伊斯兰国"恐怖组织是头号威胁，在4个国家，网络攻击被视为最大隐忧。让人们感到担忧的较大风险还来自朝鲜的核武计划和全球经济走势。

在美国进行问卷时，美国没有被列入威胁选项，同样，在俄罗斯的问卷中也没有提及俄罗斯的威胁。纵观各国受访者，在美、俄、中这三个大国中，认为美国对本国构成重要威胁的人更多。

"美国威胁论"的观点与人们对该国总统特朗普的看法有直接关系。不信任特朗普在国际事务中能正确行事的人更倾向于认为美国是对本国的威胁。在美国的一些长期盟国，也能观察到这一现象。与此类似，在大多数国家，对美国整体上不抱好感的人也更倾向于感受到美国的威胁。