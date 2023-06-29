调查：三分之一的德东居民希望有个“领袖”

（德国之声中文网）德国莱比锡大学进行的一项大规模问卷调查显示，极右翼的言论在德国东部得到特别的认同。这项以德国东部民众的极右翼观念为研究对象的调查发现，人们“对民主尤其疏远”，只有不到一半的人对在民主制度下的日常生活感到满意。

研究者对德国东部5个联邦州的3500人进行了问卷。这5个州的人口占德国总人口的近五分之一。结果显示，近一半的受访者要求停止让穆斯林移民到德国；近70%的人认同称外国人到德国来是为了享受德国社会福利的排外说法。此外反犹主义思想也相当普遍，近三分之一的人表示，犹太人的影响太大。

这样的政治观念也反映在人们的选举偏好中。“有关结果表明，极右翼党派以其意识形态主张在广大民众中拥有众多的契合点”，研究作者称，德国选项党的支持者中，具有极右翼观念的人最为集中。

极端右翼的选项党在德国东部尤其成功。不久前，在图林根州的一个县，选项党候选人当选县长，这是选项党首次在德国地方选举中获胜。在州一级，该党可能在明年举行的三个东部州议会选举中再有斩获。选项党多年来靠反移民、反穆斯林的种族主义内容和攻击政治对手的口号赢得了不少支持。

德国社会中的种族歧视

希望有个强人领袖

极右翼观念为何在德国东部能大行其道？研究报告认为，原因不在于东德的共产专制历史，而更多是一种“轻信阴谋论”的流行，以及对“威权国家”的憧憬。多数受访者希望有一位“强有力的领袖”或“强有力的政党”。33%的人赞同以下说法：“我们应该有一位领袖（Führer，历史语境中指希特勒时译作“元首”——译者注），以强有力的手腕治理德国，为所有人谋福利。”近四分之一的受访者表示，纳粹的国家社会主义也有好的一面。

研究者还调查了人们的观点在过去数十年间是否有所改变。因为德国每当发生种族主义流血事件后，总是会有激烈的社会讨论，在德国东部也不例外。各地都有自发援助难民、主张社会多元化的公民倡议组织。但问卷调查的结果显示，德国东部民众的政治观念在过去30多年里变化不大。就是说，极右翼观念没有增加，而是保持在一个较高的水平。这也许能解释选项党在东部为何能取得优异的选举结果。

莱比锡大学的研究作者认为，右翼思想在德国东部长期盘踞，十分值得警惕。因为，如对难民收容所纵火等极右翼背景的刑事犯罪的统计数字表明，日常生活中的反民主情绪有可能转化为暴力行动。



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