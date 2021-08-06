 调查：「一国两制」指数仍低 言论自由评分大跌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2021

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调查：「一国两制」指数仍低 言论自由评分大跌

香港智库「民主思路」公布调查指出，香港人对「言论自由」的评分明显下跌，有意移民的香港人则持续增加，报告中还有哪些内容？

Hongkong Carrie Lam PK

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在流亡海外近一年後，香港民主运动人士张崑阳上周宣布将在美国寻求政治庇护。消息传出後，香港保安局也表明将对他「危害国家安全」的行为追究到底。德国之声与他进行专访，了解他如何看待香港局势发展。

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（德国之声中文网）香港智库「民主思路」昨天（30日）公布的新一轮「一国两制」指数为5.6分，比半年前所得到5.48分稍高，其中香港市民的民意调查为3.62分，国际智库的国际评价为7.58分。

「一国两制」指数，是为研究香港市民及国际社会对「一国两制」以及香港自由民主的评价，以供社会人士及决策者参考。指数涵盖的12个范畴中，其中香港人对「言论自由」的评分明显下跌，下降7.9%至3.61分。

港媒报导称，研究人员认为，调查期间苹果日报停刊丶多宗非法集结案判刑等事件导致评分下跌。

「民主思路」联席召集人潘学智说，调查期间社会大众目睹6月底到7月初《苹果日报》被停刊的事件，以及有几宗两年前示威，关于非法集结的案件，这些都会影响到调查结果。

近6成不满修改选举制度

另外，该调查在问及香港人有关香港选举制度对「一国两制」的影响，59.7%受访者认为有负面影响，21.5%的人认为有正面影响。

潘学智表示，有将近6成受访者认为修改香港选举制度，对于「一国两制」有负面影响，但後续发展有待观察。

香港民意研究所副行政总裁锺剑华则向媒体表示，民调结果不令人意外，因为接下来要上场的选举委员会界别分组选举，有很多香港市民被剥夺投票权，民调反映出这是一场「假选举」。

报告指出，虽然连串的政治争议令港人於2021年上半年，对2047年後继续实行「一国两制」的支持度下跌，但经历6.4个百分点降幅後，支持度仍高达67.7%。

另外，与支持度下跌同时发生的是，五个有利於继续实行「一国两制」的条件排名换位，包括「经济维持繁荣稳定」上升6.3个百分点并超越「政制进一步民主化」，最新录得57.9%。 「维护国家安全」同时上升5.4个百分点并达其记录高位的20.5%。

有意移民人数增

该研究也针对港人是否要移民做调查，结果显示 「无打算」移民的占58.4%，而表示「有打算」移民的则占32.9%。有意移民的香港人持续增加，较年初上升了0.2个百分点。

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调查显示，有意移民海外的香港人自2019年起持续上升。（资料照片）

「有打算」移民海外的香港人，从2019年8月的24.1%成长至32.9％，「无打算」移民海外的港人则持续下降，从2019年8月的73.3%降至58.4%。

潘学智指出，随着《港区国安法》实施，青年移民的欲望增加，但反之老一辈认为社会逐渐稳定，加上考虑到全球疫情肆虐，计划移民的人数减少。

调查显示，自称为非建制派支持者，比其他派别受访者更有计划移民，该组别移民净值为10%，其中民主派为4.9%，包括本土派在内的其他非建制派为24.8%。建制派支持者则为负83%。

报告称，温和派声称无信心而计划移民，一方面可能是对中央政府及建制派不满，另一方面亦可能是担心非建制派破坏社会稳定。

此调查为智库「民主思路」委托香港中文大学亚太研究所调查市民对言论自由丶独立司法权等范畴的评分；研究所於6月21日至7月9日以电话访问1001名18岁以上市民。

（综合报导）

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