调查：一半以上青年想要离开香港发展

（德国之声中文网）据香港电台4月29日报道，狮子会日前委托香港中文大学亚太研究所进行了一项有关香港青年对于未来看法的调查。这项在3月19日至4月8日进行的调查访问了803名15至30岁的香港居民。

调查发现，以10分为满分，受访者对"自身未来整体生活发展"和"香港社会未来的乐观程度"分别为4.76分和2.95分。近25%的受访大学生认为，毕业后可能很难从事理想工作，这对比2018年的调查结果上升超过两成。

近55%的受访者认为，"学历"是影响未来生活的重要因素之一，其次为"投资理财能力"，而认为自己拥有足够理财及人生规划能力的受访者不足5成。

另外，只有不足1成的受访者认为在大湾区工作与在香港工作无异，表示愿意在大湾区工作。至于移民，多于一半的受访者表示想离开香港发展，结果与2018年类似。

一段时间以来，多项调查显示，香港民众对政治前景缺乏信心，不少人计划移民。

3月中下旬，香港民意研究所公布「我们香港人计划」，该调查发现，约65%受访者对香港未来的政治环境无信心；21%受访者称有计划永久离港，2%已经永久离开。

香港智库"民主思路" 3月22日公布的"一国两制指数"民意调查显示，有32.7%的受访者表示有打算移民海外，该调查在2020年12月22日至2021年1月13日期间，以电话访问了1002名港人。而该数字比2020年6月的调查下降了1.8个百分点。

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香港近年来经历了"雨伞运动"、"反送中"等社会运动。2020年6月底，香港国安法生效。这让很多香港人--特别是年轻一辈--对香港的未来感到担忧。

香港青年协会今年3月公布的一项问卷调查显示，约四分一受访的年轻人表示，几乎5年内离开香港就业。不过，虽然不少受访者表示打算离港发展，但只有15.8%的青年表示会一直留在外地就业，逾半受访者表示某些情况下会考虑回流就业。

这份名为「为香港年轻人才流失作准备」的研究报告也指出，在有意离港发展的受访者中，最多人选择英国（5.1%），其次为澳洲和新西兰（3.2%），然后是其他欧美地区（3%），内地及台湾分别占2.1%。

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（来源：香港电台、香港经济日报、香港01等）

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