谁说谎？ 前俄谍毒杀案二嫌身份曝光

(德国之声中文网) 据英国民间调查网站Bellingcat週一称，第二名涉嫌谋杀前双面间谍斯克里帕尔 (Sergei Skripal)的俄罗斯男子是俄罗斯军事情报机构「格鲁乌」（GRU）的军医。

该组织表示，英国检察官调查称作佩特罗夫 (Alexander Petrov)的男子，他的真名实际上是米什金 (Alexander Yevgenyevich Mishkin)。

Bellingcat上个月确认了第一名犯嫌的身份，是一名战功彪炳军情人员，俄罗斯军情机构「格鲁乌」（GRU）上校。英国检察机构称他使用别名波许罗夫(Ruslan Boshirov)，但他的真名为切皮加 (Anatoliy Chepiga)。

日前这两名男子否认相关指控，还上电视在俄罗斯国家资助的RT频道接受访谈，称他们只是遊客，到索尔兹伯里参观教堂。两人表示是健身营养补充品业务。

英警方拒绝评论

伦敦警方回应表示：「我们不会对有关他们身份的猜测发表评论。」

英国称这两人获得了俄罗斯当局批准，但俄方否认。

Bellingcat说米什金1979年7月出生在俄罗斯北部Archangelsk区的Loyga村。一直到2014年9月，他在莫斯科的注册家庭住址都与GRU的总部相同。

网站上也说：「Bellingcat的身份识别过程包括多个公开来源，像是熟悉此人的证词，以及个人识别文件的副本，包括他护照的扫描副本。」

Bellingcat提到，米什金多次前往乌克兰，也表示週二将提供医学鉴识证据，和其他关於该名男子身份的进一步资讯。

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)