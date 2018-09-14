 谁说谎？ 前俄谍毒杀案二嫌身份曝光 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2018

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时政风云

谁说谎？ 前俄谍毒杀案二嫌身份曝光

俄罗斯总统曾公开表示，两名被英国指控为毒杀案主嫌的男子只是平民。但是英国民间调查网站Bellingcat日前指认出一名嫌犯为俄罗斯特种部队上校后，又确定前俄谍毒杀案第二名嫌犯就是俄罗斯军医米什金(Alexander Mishkin)。

Bild Überwachungskamera (picture-alliance/dpa/AP Photo/Metropolitan Police)

(德国之声中文网) 据英国民间调查网站Bellingcat週一称，第二名涉嫌谋杀前双面间谍斯克里帕尔 (Sergei Skripal)的俄罗斯男子是俄罗斯军事情报机构「格鲁乌」（GRU）的军医。

该组织表示，英国检察官调查称作佩特罗夫 (Alexander Petrov)的男子，他的真名实际上是米什金 (Alexander Yevgenyevich Mishkin)。

Bellingcat上个月确认了第一名犯嫌的身份，是一名战功彪炳军情人员，俄罗斯军情机构「格鲁乌」（GRU）上校。英国检察机构称他使用别名波许罗夫(Ruslan Boshirov)，但他的真名为切皮加 (Anatoliy Chepiga)。

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一名知情人士告诉英国国家通讯社，好几名俄罗斯人参与在谋杀未遂事件中。他补充说，他们的身份已经过交叉检查安全镜头及当时进入英国的人员记录证实。 (19.07.2018)

英国南部小镇的一对男女如何接触到这一神经毒剂之谜似乎有了答案。该国反恐警察机构宣布，在中毒男子家中找到了毒剂来源。 (14.07.2018)

英国传出的第二起神经毒害案件中，中毒的当地女子死亡。英国警方展开了凶杀案调查。 日前已经证实，这种神经毒剂就是诺维乔克，与3月份袭击前俄罗斯间谍时使用的毒剂相同。 (09.07.2018)

英国首相特蕾莎·梅表示，又传诺维乔克神经毒剂受害案「令人非常不安」。截至目前，调查单位尚不清楚受害者是如何接触到这个危险物质。 (06.07.2018)

日前这两名男子否认相关指控，还上电视在俄罗斯国家资助的RT频道接受访谈，称他们只是遊客，到索尔兹伯里参观教堂。两人表示是健身营养补充品业务。

英警方拒绝评论

伦敦警方回应表示：「我们不会对有关他们身份的猜测发表评论。」

英国称这两人获得了俄罗斯当局批准，但俄方否认。

Bellingcat说米什金1979年7月出生在俄罗斯北部Archangelsk区的Loyga村。一直到2014年9月，他在莫斯科的注册家庭住址都与GRU的总部相同。

网站上也说：「Bellingcat的身份识别过程包括多个公开来源，像是熟悉此人的证词，以及个人识别文件的副本，包括他护照的扫描副本。」

Bellingcat提到，米什金多次前往乌克兰，也表示週二将提供医学鉴识证据，和其他关於该名男子身份的进一步资讯。

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)

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