谁被“任意拘押”？中加外交口水仗

（德国之声中文网）加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor，中国官媒译为迈克尔）在中国被拘禁已一年。两人于去年12月10日被拘捕，他们的被捕被视为中国对华为财务总监孟晚舟在加拿大被捕的报复措施。

加拿大外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）周一（12月9日）发表声明表示，康明凯和思巴夫被"任意拘禁"，依然不能会见律师，不允许与家人直接联络。他表示加拿大方面将继续不遗余力地争取两人尽快获释。

第二天，中国驻加拿大使馆对此做出回应。声明指加拿大外交部"对加公民康明凯、迈克尔案说三道四"，中方对此表示强烈不满和反对，已向加方提出严正交涉，要求加拿大"尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论"。

声明还强调"中国是法治国家"，"康明凯、迈克尔因危害中国国家安全犯罪，被中方主管部门依法逮捕，根本不存在所谓'任意'拘押"，而加、美在孟晚舟事件上的做法"才是任意拘禁中国公民，严重侵犯中国公民合法权益"。

加拿大前外交官康明凱和商人思巴夫均于去年12月10日在中国被拘捕。今年5月当局正式批捕二人，康明凯的罪名是涉嫌"为境外刺探国家秘密、情报"，思巴夫则被控"为境外窃取、非法提供国家秘密"。

今年早些时候，有加拿大外交官称，在指定居所监禁期间，康明凯与思巴夫每天接受数小时审问。中国当局仅准许加拿大领事馆一个月与两人会面30分钟。

与之相比，软禁中孟晚舟则享有较大的行动和会面自由，可以在自己位于温哥华的豪宅里"读书作画"。

孟晚舟在温哥华的住所

中国外表部发言人华春莹在周二的例行记者会上回答有关问题时说，中国司法部门"严格执法、文明办案"，两名加拿大人的"合法权利得到了保障"。她表示："办案机关已安排加拿大驻华使馆对他们进行了多次领事探视。他们的状况是良好的。"华春莹表示，两人案件已经由侦查机关侦查终结，并按法律规定移送检察机关审查起诉。